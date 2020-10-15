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Реалу не привыкать. Эден Азар не сыграет против Шахтера и Барселоны

Испания
(1 голосов)

Никто не хочет рисковать

Реалу не привыкать. Эден Азар не сыграет против Шахтера и Барселоны
UA-Футбол
Новина українською

Эден Азар долгое время не может восстановиться после повреждения. Не стоит ждать его на поле в ближайшее время.

Как сообщает Marca, Зинедин Зидан не намерен рисковать своим вингером. Его восстановления не будет форсироваться и он будет вне игры столько, сколько нужно.

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Источник уверяет, что Азар точно не сыграет против "Барселоны". "Эль-Классико" пройдет 24-го октября. Отсюда следует вывод, что также он не выйдет на поле в матче с "Шахтером", дата которого намечена на 21-е число.

Ранее сообщалось, что "Реал" рассмотрит вариант с продажей Азаром.

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В статье: Эден Азар Барселона Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
15.10.2020 в 19:47
Ну и влипли, не хуже Бейла
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