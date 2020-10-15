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Реалу не привыкать. Эден Азар не сыграет против Шахтера и Барселоны
Никто не хочет рисковать
Эден Азар долгое время не может восстановиться после повреждения. Не стоит ждать его на поле в ближайшее время.
Как сообщает Marca, Зинедин Зидан не намерен рисковать своим вингером. Его восстановления не будет форсироваться и он будет вне игры столько, сколько нужно.
Источник уверяет, что Азар точно не сыграет против "Барселоны". "Эль-Классико" пройдет 24-го октября. Отсюда следует вывод, что также он не выйдет на поле в матче с "Шахтером", дата которого намечена на 21-е число.
Ранее сообщалось, что "Реал" рассмотрит вариант с
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