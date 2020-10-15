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Не только Холланд и Мбаппе. Реал интересуется 17-летним игроком Боруссии

Испания
(1 голосов)

"Сливочные" собирают таланты

Не только Холланд и Мбаппе. Реал интересуется 17-летним игроком Боруссии
UA-Футбол
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Не купив ни одного футболиста в прошедшее трансферное окно, мадридский "Реал" намерен серьезно закупиться следующим летом. Уже сейчас называется грандиозный список целей.

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По данным Marca, "сливочные" хотели бы переманить Джованни Рейна. Его контракт с "Боруссией" истекает следующим летом. 17-летний полузащитник демонстрирует отличную игру и уже стал игроком основы.

За "шмелей" он играет с лета прошлого года. За основную команду провел 23 матча, забил три гола и отдал шесть голевых передач.

Отметим, что также Рейной интересовался "Ливерпуль".

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Реал (Мадрид) Джованни Рейна
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