Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Не только Холланд и Мбаппе. Реал интересуется 17-летним игроком Боруссии
"Сливочные" собирают таланты
Не купив ни одного футболиста в прошедшее трансферное окно, мадридский "Реал" намерен серьезно закупиться следующим летом. Уже сейчас называется грандиозный список целей.
По данным Marca, "сливочные" хотели бы переманить Джованни Рейна. Его контракт с "Боруссией" истекает следующим летом. 17-летний полузащитник демонстрирует отличную игру и уже стал игроком основы.
За "шмелей" он играет с лета прошлого года. За основную команду провел 23 матча, забил три гола и отдал шесть голевых передач.
Отметим, что также Рейной
Популярное сейчас
- Соблазнительная жена яркого дебютанта сборной Украины. ФОТО
- Вместо Трубина. Шевчук советует Шахтеру подписать перспективного вратаря
- Фран Соль радуется всему, что было после Динамо
- Помощь для Куртуа или шанс зацепиться? Лунин может дебютировать за Реал уже в субботу
- Звезда сборной Германии проявил интерес к скандальной девушке защитника сборной Украины. ФОТО
- В сети появилось видео с Криштиану Роналду и украинской пограничницей. ВИДЕО