Не только Холланд и Мбаппе. Реал интересуется 17-летним игроком Боруссии

Не купив ни одного футболиста в прошедшее трансферное окно, мадридский "Реал" намерен серьезно закупиться следующим летом. Уже сейчас называется грандиозный список целей.

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По данным Marca, "сливочные" хотели бы переманить Джованни Рейна. Его контракт с "Боруссией" истекает следующим летом. 17-летний полузащитник демонстрирует отличную игру и уже стал игроком основы.

За "шмелей" он играет с лета прошлого года. За основную команду провел 23 матча, забил три гола и отдал шесть голевых передач.