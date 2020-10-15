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Месси на месте. Четыре игрока Барселоны вернулись в расположение после международной паузы
Подготовка к непростому периоду
Закончилась международная пауза и игроки начали возвращаться в расположение своих клубов. Исключением не стала "Барселона".
Сегодня в общую группу каталонцев вернулись четыре игрока - Лионель Месси, Клеман Ленгле, Френки де Йонг и Мартин Брайтвайт. Все они готовятся к возобновлению Ла Лиги.
Images: Messi, De Jong and Lenglet are back from international duty. [fcb] pic.twitter.com/qtHfkTww1d— barcacentre (@barcacentre) October 15, 2020
Впереди "Барселону" ожидает непростой график. В следующих трех матчах они сыграют против "Хетафе", "Ференцвароша" и "Реала".
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