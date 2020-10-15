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Месси на месте. Четыре игрока Барселоны вернулись в расположение после международной паузы

Испания
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Подготовка к непростому периоду

Месси на месте. Четыре игрока Барселоны вернулись в расположение после международной паузы
UA-Футбол
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Закончилась международная пауза и игроки начали возвращаться в расположение своих клубов. Исключением не стала "Барселона".

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Сегодня в общую группу каталонцев вернулись четыре игрока - Лионель Месси, Клеман Ленгле, Френки де Йонг и Мартин Брайтвайт. Все они готовятся к возобновлению Ла Лиги.

Впереди "Барселону" ожидает непростой график. В следующих трех матчах они сыграют против "Хетафе", "Ференцвароша" и "Реала".

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В статье: Лионель Месси Барселона Мартин Брайтвайт Клеман Ленгле Френки де Йонг
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