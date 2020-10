Месси на месте. Четыре игрока Барселоны вернулись в расположение после международной паузы

Закончилась международная пауза и игроки начали возвращаться в расположение своих клубов. Исключением не стала "Барселона".

Сегодня в общую группу каталонцев вернулись четыре игрока - Лионель Месси, Клеман Ленгле, Френки де Йонг и Мартин Брайтвайт. Все они готовятся к возобновлению Ла Лиги.

Images: Messi, De Jong and Lenglet are back from international duty. [fcb] pic.twitter.com/qtHfkTww1d