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Дело в возрасте. Реал предложит Модричу только годовой контракт

Испания
(1 голосов)

Хорвату уже 35

Дело в возрасте. Реал предложит Модричу только годовой контракт
UA-Футбол
Новина українською

Мадридский "Реал" готов предложить новый контракт Модричу. Текущий истекает летом 2021-го года.

Однако, по данным Sport.es, он не будет долгосрочным. 35-летнему футболисту будет предложена сделка на один сезон. Все из-за его возраста.

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Хорват играет за "Реал" с 2012-го года. За это время успел провести 347 матчей и завоевать 17 трофеев. Среди них - четыре Лиги Чемпионов. Помимо этого, сумел прервать эру Месси-Роналду, получив Золотой Мяч в 2018-м году.

Отметим, что также "сливочные" продлят контракт с Серхио Рамосом.

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В статье: Лука Модрич Реал (Мадрид)
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Комментарии (1)
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MES QUE UN CLUB
15.10.2020 в 22:46
Да ну, как так. Лизал тщательно и всего на один сезон нализал? ))
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