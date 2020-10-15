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Дело в возрасте. Реал предложит Модричу только годовой контракт
Хорвату уже 35
Мадридский "Реал" готов предложить новый контракт Модричу. Текущий истекает летом 2021-го года.
Однако, по данным Sport.es, он не будет долгосрочным. 35-летнему футболисту будет предложена сделка на один сезон. Все из-за его возраста.
Хорват играет за "Реал" с 2012-го года. За это время успел провести 347 матчей и завоевать 17 трофеев. Среди них - четыре Лиги Чемпионов. Помимо этого, сумел прервать эру Месси-Роналду, получив Золотой Мяч в 2018-м году.
Отметим, что также "сливочные" продлят контракт с
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