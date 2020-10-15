У основного защитника Севильи диагностирован COVID-19

Плохие новости для "Севильи". Основной защитник команды Жюль Кунде вернулся из расположения молодежной сборной Франции с положительным тестом на коронавирус.

Он не успел вступить в контакт с другими товарищами по клубу и просто отправился на самоизоляцию. Никаких симптомов болезни он на данный момент не испытывает.

В прошлом сезоне Кунде отыграл 35 матчей. Летом им интересовался "МЮ".