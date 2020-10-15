Испания
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У основного защитника Севильи диагностирован COVID-19
Но без симптомов
Плохие новости для "Севильи". Основной защитник команды Жюль Кунде вернулся из расположения молодежной сборной Франции с положительным тестом на коронавирус.
Он не успел вступить в контакт с другими товарищами по клубу и просто отправился на самоизоляцию. Никаких симптомов болезни он на данный момент не испытывает.
ℹ️ @jkeey4, positivo por COVID-19.— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 15, 2020
¡Pronto de vuelta, Jules! ????#WeareSevilla #NuncaTeRindas
В прошлом сезоне Кунде отыграл 35 матчей. Летом им интересовался "МЮ".
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