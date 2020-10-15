  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. У основного защитника Севильи диагностирован COVID-19
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

У основного защитника Севильи диагностирован COVID-19

Испания
(1 голосов)

Но без симптомов

У основного защитника Севильи диагностирован COVID-19
UA-Футбол
Новина українською

Плохие новости для "Севильи". Основной защитник команды Жюль Кунде вернулся из расположения молодежной сборной Франции с положительным тестом на коронавирус.

Читайте такжеПримера. 5-й тур. Барселона - Севилья 1:1. Первый пропущенный, первая потеря

Он не успел вступить в контакт с другими товарищами по клубу и просто отправился на самоизоляцию. Никаких симптомов болезни он на данный момент не испытывает.

В прошлом сезоне Кунде отыграл 35 матчей. Летом им интересовался "МЮ".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Севилья Жюль Кунде
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...