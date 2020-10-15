Месси: Неравенство - одна из главных проблем современного общества

Капитан "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси считает, что всему миру стоит задуматься о проблеме неравенства.

"Неравенство - одна из главных проблем современного общества. Нам все нужно бороться с этим, чтобы исправить это. Нужно помочь тем, кто нуждается в еде, воде и электричестве.

Мы хотели порадовать всю Аргентину нашим последним матчем и смогли добиться победы. Сейчас я все меньше думаю о своих голах, хочу делать больше для команды", - приводит слова Лео TyC Sport.