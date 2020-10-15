  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Месси: Неравенство - одна из главных проблем современного общества
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Месси: Неравенство - одна из главных проблем современного общества

Испания
(2 голосов)

Аргентинец заговорил о популярной теме

Месси: Неравенство - одна из главных проблем современного общества
UA-Футбол
Новина українською

Капитан "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси считает, что всему миру стоит задуматься о проблеме неравенства.

"Неравенство - одна из главных проблем современного общества. Нам все нужно бороться с этим, чтобы исправить это. Нужно помочь тем, кто нуждается в еде, воде и электричестве.

Мы хотели порадовать всю Аргентину нашим последним матчем и смогли добиться победы. Сейчас я все меньше думаю о своих голах, хочу делать больше для команды", - приводит слова Лео TyC Sport.

Читайте такжеОтбор на ЧМ-2022. Южная Америка. Бразилия летит, Аргентина ползет, Тигр прыгает

Отметим, что сегодня Месси снова начал работать в общей группе "Барселоны".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Аргентина Барселона
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
MES QUE UN CLUB
16.10.2020 в 01:18
oda1979 (Запорожье) Прокомментировал человек, который nonu3geть только и может.
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
16.10.2020 в 01:05
Сказал человек, который зарабатывает 50 Лямов в год и умеющий только по мячу бить..
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...