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Месси: Неравенство - одна из главных проблем современного общества
Аргентинец заговорил о популярной теме
Капитан "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси считает, что всему миру стоит задуматься о проблеме неравенства.
"Неравенство - одна из главных проблем современного общества. Нам все нужно бороться с этим, чтобы исправить это. Нужно помочь тем, кто нуждается в еде, воде и электричестве.
Мы хотели порадовать всю Аргентину нашим последним матчем и смогли добиться победы. Сейчас я все меньше думаю о своих голах, хочу делать больше для команды", - приводит слова Лео TyC Sport.
Отметим, что сегодня Месси снова начал работать в
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