Герой футбольного дня. Тибо Куртуа

Тревога персональных болельщиков Тибо Куртуа и надежда сторонников Андрея Лунина оказались преждевременными. У бельгийского голкипера действительно был дискомфорт во время его пребывания в сборной, но сейчас ничего не мешает первому номеру "Реала" работать и готовиться к календарному матчу с "Кадисом". Тибо прибыл в "Реал" одним из первых среди "сборников" и уже успел провести несколько тренировок.

В этом поединке "Реалу" точно не помогут Дани Карвахаль, Эден Азар, Альваро Одриосола, Эдер Милитао и Мариано Диаз. У Зинедина Зидана есть проблема с правым флангом обороны. Можно рассчитывать на Начо, однако услуги универсального испанца могут понадобиться в центре обороны. Ведь Варан истощен и находится не в оптимальной форме. Тогда справа в обороне, если Начо сыграет в центре, может появиться Лукас Васкес.

В этом поединке Зидан может позволить себе кадровые пертурбации. Ведь впереди команду ждет тяжелая и ответственная серия из двух поединков Лиги чемпионов и матча против "Барселоны". Если и выпускать не оптимальную обойму, то именно сейчас.

В предыдущих встречах в составе "Реала" играли Мартин Эдегор, Серхио Аррибас, Марвин Парк, а в заявке находился Виктор Чуст. Уже не говорим о том, что полноценными игроками основной обоймы являются молодые Родриго и Винисиус Жуниор. Процессы омоложения и смены поколений начались еще в прошлом году, поэтому Андрей Лунин также не останется без шансов в мадридском "Реале".

И пока нет матчей Кубка Испании (где Андрей был бы основным), Лунин может сыграть именно в таких матчах как против "Кадиса". По ту сторону баррикад будет новичок лиги, это будет первый поединок "Реала" после окна сборных, а Куртуа, хоть и восстановился после мини-повреждения, нужен команде в идеальных кондициях во время ответственной серии, которая начнется во вторник игрой с "Шахтером".

Если не сейчас, то когда? Решать Зидану. Тибо здоров, поэтому в стартовом составе "Реала" Андрей Лунин может оказаться лишь благодаря тренерскому решению. Не иначе.

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