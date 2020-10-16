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Герой футбольного дня. Тибо Куртуа

Испания
(1 голосов)

Лунин может оказаться в составе лишь по тренерскому решению

Герой футбольного дня. Тибо Куртуа
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Тревога персональных болельщиков Тибо Куртуа и надежда сторонников Андрея Лунина оказались преждевременными. У бельгийского голкипера действительно был дискомфорт во время его пребывания в сборной, но сейчас ничего не мешает первому номеру "Реала" работать и готовиться к календарному матчу с "Кадисом". Тибо прибыл в "Реал" одним из первых среди "сборников" и уже успел провести несколько тренировок.

Герой футбольного дня. Тибо Куртуа - изображение 1

В этом поединке "Реалу" точно не помогут Дани Карвахаль, Эден Азар, Альваро Одриосола, Эдер Милитао и Мариано Диаз. У Зинедина Зидана есть проблема с правым флангом обороны. Можно рассчитывать на Начо, однако услуги универсального испанца могут понадобиться в центре обороны. Ведь Варан истощен и находится не в оптимальной форме. Тогда справа в обороне, если Начо сыграет в центре, может появиться Лукас Васкес.

В этом поединке Зидан может позволить себе кадровые пертурбации. Ведь впереди команду ждет тяжелая и ответственная серия из двух поединков Лиги чемпионов и матча против "Барселоны". Если и выпускать не оптимальную обойму, то именно сейчас.

В предыдущих встречах в составе "Реала" играли Мартин Эдегор, Серхио Аррибас, Марвин Парк, а в заявке находился Виктор Чуст. Уже не говорим о том, что полноценными игроками основной обоймы являются молодые Родриго и Винисиус Жуниор. Процессы омоложения и смены поколений начались еще в прошлом году, поэтому Андрей Лунин также не останется без шансов в мадридском "Реале".

Герой футбольного дня. Тибо Куртуа - изображение 2

И пока нет матчей Кубка Испании (где Андрей был бы основным), Лунин может сыграть именно в таких матчах как против "Кадиса". По ту сторону баррикад будет новичок лиги, это будет первый поединок "Реала" после окна сборных, а Куртуа, хоть и восстановился после мини-повреждения, нужен команде в идеальных кондициях во время ответственной серии, которая начнется во вторник игрой с "Шахтером".

Если не сейчас, то когда? Решать Зидану. Тибо здоров, поэтому в стартовом составе "Реала" Андрей Лунин может оказаться лишь благодаря тренерскому решению. Не иначе.

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В статье: Тибо Куртуа Реал (Мадрид) герой футбольного дня
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Комментарии (2)
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beatles (Крижопіль)
16.10.2020 в 13:47
Есть два типа футболистов - те, кто играет и греет банку на пенсии, выходя на замену(...и делясь опытом, умениями, потому что не хватает на весь матч уже) а есть те, кто вечно ждёт шанса! Во втором случае ЗА играет очень приличная зарплата, престиж клуба, уровень жизни, но вечная мечта о первом месте может так и закончится, благо конечно у вратаря срок "работы" выше чем у полевого игрока, но все же... Где там любители поговорить про "золотую клетку" и прочее?? ну а чем плоха золотая клетка, если там очень хорошо кормят и даже в случае если игрок не понадобится в будущем пристроят его куда-нибудь обязательно!
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Віктор Бокасса (Betwmount)
16.10.2020 в 14:11
Ключове тут слово куди-небудь, і буде він грати там як-небудь.
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