Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
С Луниным и сыном Каньисареса. Реал определился с заявкой на ближайший матч Ла Лиги
Сыграет ли украинец?
Уже завтра мадридский "Реал" сыграет матч чемпионата. В соперниках - новичок Ла Лиги "Кадис". Зинедин Зидан определился с заявкой.
Украинец Андрей Лунин получил свое место в списке двадцати. Также интересно отметить, что третьим вратарем был выбран Лукас Каньисарес - сын легендарного вратаря "Валенсии". А вот Мартин Эдегор был проигнорирован тренерским штабом.
???? ¡Estos son los 20 jugadores convocados para enfrentarnos al @Cadiz_CF!@CodereApuestas | #HalaMadrid pic.twitter.com/bt3by1szDg— Real Madrid C.F. (34????) (@realmadrid) October 16, 2020
Отметим, что уже через неделю "Реал" сыграет против "Шахтера" в матче Лиги Чемпионов.
Популярное сейчас
- Фанаты Динамо увидели в фигурах Луческу и Ахметова причину войны на Донбассе
- Президент Ингульца объяснил свою позицию относительно отказа от переноса матча с Александрией
- Эдмар открыл агентство и зовет украинских футболистов в чемпионат Бразилии
- Дани Себальос увидел разницу между первым и вторым таймами в матче со сборной Украины
- Соблазнительная жена яркого дебютанта сборной Украины. ФОТО
- В сети появилось видео с Криштиану Роналду и украинской пограничницей. ВИДЕО