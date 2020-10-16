С Луниным и сыном Каньисареса. Реал определился с заявкой на ближайший матч Ла Лиги

Уже завтра мадридский "Реал" сыграет матч чемпионата. В соперниках - новичок Ла Лиги "Кадис". Зинедин Зидан определился с заявкой.

Читайте также Помощь для Куртуа или шанс зацепиться? Лунин может дебютировать за Реал уже в субботу

Украинец Андрей Лунин получил свое место в списке двадцати. Также интересно отметить, что третьим вратарем был выбран Лукас Каньисарес - сын легендарного вратаря "Валенсии". А вот Мартин Эдегор был проигнорирован тренерским штабом.

Отметим, что уже через неделю "Реал" сыграет против "Шахтера" в матче Лиги Чемпионов.