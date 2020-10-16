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С Луниным и сыном Каньисареса. Реал определился с заявкой на ближайший матч Ла Лиги

Испания
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Сыграет ли украинец?

С Луниным и сыном Каньисареса. Реал определился с заявкой на ближайший матч Ла Лиги
UA-Футбол
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Уже завтра мадридский "Реал" сыграет матч чемпионата. В соперниках - новичок Ла Лиги "Кадис". Зинедин Зидан определился с заявкой.

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Украинец Андрей Лунин получил свое место в списке двадцати. Также интересно отметить, что третьим вратарем был выбран Лукас Каньисарес - сын легендарного вратаря "Валенсии". А вот Мартин Эдегор был проигнорирован тренерским штабом.

Отметим, что уже через неделю "Реал" сыграет против "Шахтера" в матче Лиги Чемпионов.

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В статье: Реал (Мадрид) Сантьяго Каньисарес Кадис Андрей Лунин
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