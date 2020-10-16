Испания
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Под вопросом на Шахтер. Мартин Эдегор пропустит ближайший матч Реала из-за травмы
Норвежец пока что не готов
Пресс-служба мадридского "Реала" сегодня опубликовала на матч против "Кадиса". В ней не нашлось места для Мартина Эдегора.
По данным официального сайта, у норвежца повреждение. Он почуствовал дискомфорт в ноге и Зинедин Зидан не захотел им рисковать.
Отметим, что Мартин в этом сезоне стал играть за "Реал", долгое время скитаясь по арендам. Успел уже сыграть три матча в трех турах.
Неизвестно, сможет ли Эдегор сыграть против "Шахтера" в ближайшую среду.
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