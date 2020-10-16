Куман: Не думаю, что тер Штеген сможет сыграть против Реала

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман рассказал о текущем состоянии Лионеля Месси и Марка-Андре тер Штегена.

"Нужен ли Месси отдых? Я хочу, чтобы мой состав был как можно сильнее от матча к матчу. Лео вернулся в хорошем расположении духа из сборной, так что посмотрим. Состав я буду формировать завтра.

Тер Штеген? Маловероятно, что он сможет сыграть в "Эль-Классико" против "Реала", - заявил Куман на пресс-конференции.

Читайте также Месси на месте. Четыре игрока Барселоны вернулись в расположение после международной паузы

Уже завтра каталонцы сыграют против "Хетафе". После этого их ждут поединки против "Ференцвароша" и "Реала".