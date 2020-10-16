Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Куман: Не думаю, что тер Штеген сможет сыграть против Реала
Печальные новости для каталонцев
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман рассказал о текущем состоянии Лионеля Месси и Марка-Андре тер Штегена.
"Нужен ли Месси отдых? Я хочу, чтобы мой состав был как можно сильнее от матча к матчу. Лео вернулся в хорошем расположении духа из сборной, так что посмотрим. Состав я буду формировать завтра.
Тер Штеген? Маловероятно, что он сможет сыграть в "Эль-Классико" против "Реала", - заявил Куман на пресс-конференции.
Уже завтра каталонцы сыграют против "Хетафе". После этого их ждут поединки против "Ференцвароша" и "Реала".
Популярное сейчас
- Прелестные жены Коноплянки и Зинченко прокатились на водных лыжах. ФОТО
- Яковенко претендует на пост главного тренера команды Первой лиги
- Михайленко: На следующий день после игры с Мариуполем со мной связались руководители Пафоса
- "Это выбор Барселоны". Куман рассказал, как объяснил Месси трансфер Суареса в Атлетико
- Соблазнительная жена яркого дебютанта сборной Украины. ФОТО
- В сети появилось видео с Криштиану Роналду и украинской пограничницей. ВИДЕО