Хетафе - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

"Барселона" допустила осечку в последнем матче Ла Лиги, однако преждевременно говорить о кризисе или тупике идей Рональда Кумана. У каталонцев начинается плотный цикл из ответственных матчей, по итогам которого и можно будет делать какие-то выводы.

Первый в очереди - поединок против "Хетафе". Прямая онлайн видеотрансляция состоится 17.10.2020 в 22:00. Сигнал предоставлен платформой MEGOGO. Анонс и прогноз матча - в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>. Текстовая онлайн-трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>.

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