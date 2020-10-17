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Хетафе - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Хетафе - Барселона: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 17.10.2020 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Хетафе - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" допустила осечку в последнем матче Ла Лиги, однако преждевременно говорить о кризисе или тупике идей Рональда Кумана. У каталонцев начинается плотный цикл из ответственных матчей, по итогам которого и можно будет делать какие-то выводы.

Первый в очереди - поединок против "Хетафе". Прямая онлайн видеотрансляция состоится 17.10.2020 в 22:00. Сигнал предоставлен платформой MEGOGO. Анонс и прогноз матча - в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>. Текстовая онлайн-трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Англии, Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первый месяц подписки на пакет Оптимальный будет стоить всего одну гривну, далее – 97 грн. в месяц.

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В статье: Барселона Чемпионат Испании Хетафе (Испания)
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