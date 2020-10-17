Примера. 6-й тур. Севилья впервые в сезоне уступила, Суарес снова забил за Атлетико

Первое поражение "Севильи" на внутренней арене. Матч за Суперкубок УЕФА не в счет, тем более, команда уступила там только в добавленное время. Сегодня же андалусийцы сами себе выкопали яму: Хоан Хордан аккуратно перед перерывом заработал две желтых карточки, вторую из которых – за подножку в не игровом эпизоде. Игроки "Гранады" классом уступают андалусийцам, однако такие ситуации используют благодаря организованности. Несмотря на то, что "Севилья" не уступила сопернику по количеству созданных голевых моментов, поражение можно называть закономерным. "Гранада" больше владела мячом и чаще била по воротам. И если Мунир во время своего супер-момента отправил мяч в каркас, то Янгел Эррера после передачи Димитри Фулкье попал точно в цель. "Гранада" впервые в Ла Лиге победила после унизительных 1:6 от "Атлетико". Пауза пошла "насридам" на пользу.

Гранада. Стадион "Нуэво Лос Каменес"

"Гранада" - "Севилья" 1:0

Гол: Янгел Эррера 82

"Гранада": Руи Силва, Димитри Фулкье, Максим Гоналон (Янгел Эррера 60), Луис Милья, Герман Санчес, Роберто Сольдадо (Луис Хавьер Суарес 74), Карлос Нева, Анхель Монторо (Федерико Вико 75), Домингуш Дуарте (Хесус Вальехо 44), Роберт Кенеди (Дарвин Мачис 60), Антонио Пуэртас

"Севилья": Яссин Буну, Серхи Гомес (Франко Васкес 90+1), Иван Ракитич, Сусо (Лукас Окампос 46), Хесус Навас, Серхио Эскудеро (Маркос Акунья 18), Мунир Эль-Хаддади (Юссеф Эн-Несири 70), Диего Карлос, Хоан Хордан, Карлос Фернандес (Люк де Йонг 46), Фернандо Франсиско Режес

Предупреждения: Максим Гоналон 30, Димитри Фулкье 40, Антонио Пуэртас 71, Федерико Вико 85 - Фернандо Франсиско Режес 10, Хоан Хордан 45+4, Хоан Хордан 45+5, Франко Васкес 90+1

Удаление: Хоан Хордан 45+4

Луис Суарес резко начал свою каденцию в "Атлетико", однако после дубля в дебютном поединке уругваец молчал. И вот сегодня именно его гол стал победным для "Атлетико" на поле "Сельты". На шестой минуте нападающий низом в одно касание пробил из центра штрафной площади после передачи Ману Санчеса.

"Сельта", конечно же, показывала зубки, но пока это максимум, на что способна эта команда. С пятнадцати ударов лишь каждый третий попадал в створ, но ни один из них не стал сюрпризом для Яна Облака.

Все шло к фирменной минимальной победе мадридцев, но в конце матча гол Феррейры Карраско добавил результату солидности – 2:0. Диего Симеоне победил и испытал в деле новичка Лукаса Торрейра. Все так, как и планировал заранее.

Виго. Стадион "Балаидос"

"Сельта" - "Атлетико" 0:2

Голы: Луис Суарес 6, Янник Феррейра Карраско 90+5

"Сельта": Иван Вильяр, Нолито, Нестор Араухо, Франсиско Пейнадо (Денис Суарес 63), Яго Аспас, Ренато Тапиа, Лукас Оласа (Мигель Родригес 88), Жейсон Мурильо, Хосе Фонтан, Сантьяго Мина (Эмре Мор 63), Серхио Каррейра (Габри Виега 84)

"Атлетико": Ян Облак, Лукас Торрейра, Луис Суарес (Янник Феррейра Карраско 65), Тома Лемар (Маркос Льоренте 65), Анхель Корреа (Эктор Эррера 77), Стефан Савич, Диего Коста (Жоау Феликс 50), Коке, Марио Эрмосо, Киран Триппьер, Мануэль Санчес (Аугусто Фелипе 50)

Предупреждения: Франсиско Пейнадо 41, Нолито 63, Яго Аспас 83 - Марио Эрмосо 17, Диего Коста 37, Аугусто Фелипе 71, Эктор Эррера 86