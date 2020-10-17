Зозуля забил первый гол в сезоне - Альбасете разгромно победил

Совсем недавно испанский "Альбасете", в котором играет Роман Зозуля, сменил главного тренера. И сразу пришла первая победа в сезоне.

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Сказал свое слово и украинский форвард, реализовав пенальти и сделав счет 3:0 на 62-й минуте. Это первый гол Зозули в этом сезоне.

Отметим, что после шести туров "Альбасете" набрал четыре очка и идет на 18-м месте.