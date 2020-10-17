Рамос повредил колено и может пропустить матчи с Шахтером и Барсой

В рамках 6-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" принимает "Кадис" (0:1 - второй тайм).

Капитан "сливочных" Серхио Рамос не смог отыграть полный матч и был заменен в перерыве. Испанский защитник повредил колено в эпизоде со столкновением с форвардом "гостей" Лосано. 34-летний Рамос получил сильный ушиб и ему сделали компресс.

В стане мадридцев сообщают, что лидер обороны должен быть готов к матчу против донецкого "Шахтера" в Лиге чемпионов и поединку с каталонской "Барселоной" в рамках Ла Лиги. Но есть вероятность, что Серхио может пропустить обе встречи.