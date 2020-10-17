  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Рамос повредил колено и может пропустить матчи с Шахтером и Барсой
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рамос повредил колено и может пропустить матчи с Шахтером и Барсой

Испания
(1 голосов)

У капитана "сливочных" сильный ушиб

Рамос повредил колено и может пропустить матчи с Шахтером и Барсой
Новина українською

В рамках 6-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" принимает "Кадис" (0:1 - второй тайм).

Капитан "сливочных" Серхио Рамос не смог отыграть полный матч и был заменен в перерыве. Испанский защитник повредил колено в эпизоде со столкновением с форвардом "гостей" Лосано. 34-летний Рамос получил сильный ушиб и ему сделали компресс.

В стане мадридцев сообщают, что лидер обороны должен быть готов к матчу против донецкого "Шахтера" в Лиге чемпионов и поединку с каталонской "Барселоной" в рамках Ла Лиги. Но есть вероятность, что Серхио может пропустить обе встречи.

Рамос повредил колено и может пропустить матчи с Шахтером и Барсой - изображение 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серхио Рамос Реал (Мадрид) Ла Лига Кадис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.10.2020 в 21:33
Горє то яке. Я так хотів на його бороду подивитися у грі...
Ответить
+1
0
avatar
MES QUE UN CLUB
17.10.2020 в 21:29
Да и х»»н с ним, давайте отчёт о матче скорее.
Ответить
0
0
nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
17.10.2020 в 21:25
Хорошая новость для нас!
Ответить
+2
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...