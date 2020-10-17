Примера. 6-й тур. Реал - Кадис 0:1. К Шахтеру не готовы

Готов ли "Реал" к старту в Лиге чемпионов? Нет, нет и еще раз нет! Команда и раньше не радовала глаз содержанием и качеством игры, а в первом после окна сборных поединке – и подавно. В первом тайме отчетного матча на поле стадиона "Альфредо Ди Стефано" творилось что-то странное. "Кадис" владел мячом меньше 27-и процентов игрового времени, но превзошел "Реал" по количеству ударов в направлении ворот. А по показателям попаданий в створ вообще был разгром.

Альваро Негредо, если бы лучше распоряжался своими шансами, мог оформить дубль уже к пятнадцатой минуте. А если бы забил еще и Лосано, то был бы разгром. Лукас Васкес попытался своим моментом сохранить для "Реала" лицо, но это был непоказательный эпизод. Лучше играл "Кадис".

После стартовой активности гости не останавливались – разве что о Куртуа спотыкались их атаки. В частности, ближний бой бельгиец выиграл у Хуана Кала. Однако долго так продолжаться не могло. "Кадис", играя вторым номером, засовывал "Реалу" иглы под ногти – так выглядела картина этого матча. Кровоточащую рану нанесла игла Лосано, сбрасывание на которого сделал Альваро Негредо – провал Рамоса и Варана, беспомощность Куртуа.

Беспомощность в том моменте, но не в целом. Тибо – едва ли не единственный, к кому не могло быть претензий у Зинедина Зидана. Даже несмотря на момент, когда голкипер пропустил мяч под перчатками (при выходе из ворот – нападающий "Кадиса" не сориентировался). Куртуа заранее реабилитировался сейвом после удара Лосано – хотя реабилитироваться нужно было не ему, а полевым игрокам.

После пропущенного, справедливости ради, "Реал" немного подправил свой прицел. Точнее сказать – навел его на мишень. Лукас Васкес забил, но из офсайда, затем низом пробил Модрич, а в конце тайма виртуозно через себя бил Винисиус. Это не агония, но действия явно конвульсивные.

Не помогли лекарства Зидана в виде сразу четырех замен в перерыве поединка. "Реал" был активным в плане контроля мяча, но эта активность не приносила никаких дивидендов. Соперник действовал организованно в защите, не оставляя мадридцам пространства. А изобретательность – это не про нынешний "Реал".

Момент Винисиуса в начале тайма? Индивидуальная работа. Попадание мяча в перекладину после удара Бензема? Спонтанный выпад. Гол Карима? С откровенного офсайда. "Реал" провалил эту игру в каждом своем звене. Пожалуй, нет претензий только к Куртуа.

Мадридцы не готовы к Лиге чемпионов, не готовы к Эль-Класико, которое состоится через неделю. И такие выводы следуют не только с этого матча. Команда Зидана движется вперед со скрипом, который режет уши. Если ничего не изменится – не за горами то время, когда от тележки отвалится колесо или, может быть, даже два.

Мадрид. Стадион "Альфредо Ди Стефано"

"Реал" - "Кадис" 0:1

Гол: Энтони Лосано 16

"Реал": Тибо Куртуа, Серхио Рамос (Эдер Милитао 46), Рафаэль Варан, Хосе Игнасио Начо, Тони Кроос (Лука Йович 78), Карим Бензема, Марсело, Лукас Васкес (Марко Асенсио 46), Лука Модрич (Карлос Каземиро 46), Иско (Марко Асенсио 46), Винисиус Жуниор

"Кадис": Жереми Ледесма, Йенс Йонссон (Аугусто Фернандес 86), Фали Хименес, Хосе Мари (Хон Гарридо 76), Сальва Санчес, Энтони Лосано (Филип Малбашич 46), Карлос Акапо, Хуан Торрес Кала, Альваро Негредо (Альваро Хименес 81), Алекс Фернандес (Хайро Искьердо 86), Альфонсо Эспино

Предупреждения: Серхио Рамос 34, Эдер Милитао 90+2

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