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Примера. 6-й тур. Реал - Кадис 0:1. К Шахтеру не готовы

Испания
(3 голосов)

Провал команды Зинедина Зидана

Примера. 6-й тур. Реал - Кадис 0:1. К Шахтеру не готовы
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Готов ли "Реал" к старту в Лиге чемпионов? Нет, нет и еще раз нет! Команда и раньше не радовала глаз содержанием и качеством игры, а в первом после окна сборных поединке – и подавно. В первом тайме отчетного матча на поле стадиона "Альфредо Ди Стефано" творилось что-то странное. "Кадис" владел мячом меньше 27-и процентов игрового времени, но превзошел "Реал" по количеству ударов в направлении ворот. А по показателям попаданий в створ вообще был разгром.

Примера. 6-й тур. Реал - Кадис 0:1. К Шахтеру не готовы - изображение 1

Альваро Негредо, если бы лучше распоряжался своими шансами, мог оформить дубль уже к пятнадцатой минуте. А если бы забил еще и Лосано, то был бы разгром. Лукас Васкес попытался своим моментом сохранить для "Реала" лицо, но это был непоказательный эпизод. Лучше играл "Кадис".

После стартовой активности гости не останавливались – разве что о Куртуа спотыкались их атаки. В частности, ближний бой бельгиец выиграл у Хуана Кала. Однако долго так продолжаться не могло. "Кадис", играя вторым номером, засовывал "Реалу" иглы под ногти – так выглядела картина этого матча. Кровоточащую рану нанесла игла Лосано, сбрасывание на которого сделал Альваро Негредо – провал Рамоса и Варана, беспомощность Куртуа.

Примера. 6-й тур. Реал - Кадис 0:1. К Шахтеру не готовы - изображение 2

Беспомощность в том моменте, но не в целом. Тибо – едва ли не единственный, к кому не могло быть претензий у Зинедина Зидана. Даже несмотря на момент, когда голкипер пропустил мяч под перчатками (при выходе из ворот – нападающий "Кадиса" не сориентировался). Куртуа заранее реабилитировался сейвом после удара Лосано – хотя реабилитироваться нужно было не ему, а полевым игрокам.

После пропущенного, справедливости ради, "Реал" немного подправил свой прицел. Точнее сказать – навел его на мишень. Лукас Васкес забил, но из офсайда, затем низом пробил Модрич, а в конце тайма виртуозно через себя бил Винисиус. Это не агония, но действия явно конвульсивные.

Примера. 6-й тур. Реал - Кадис 0:1. К Шахтеру не готовы - изображение 3

Не помогли лекарства Зидана в виде сразу четырех замен в перерыве поединка. "Реал" был активным в плане контроля мяча, но эта активность не приносила никаких дивидендов. Соперник действовал организованно в защите, не оставляя мадридцам пространства. А изобретательность – это не про нынешний "Реал".

Момент Винисиуса в начале тайма? Индивидуальная работа. Попадание мяча в перекладину после удара Бензема? Спонтанный выпад. Гол Карима? С откровенного офсайда. "Реал" провалил эту игру в каждом своем звене. Пожалуй, нет претензий только к Куртуа.

Мадридцы не готовы к Лиге чемпионов, не готовы к Эль-Класико, которое состоится через неделю. И такие выводы следуют не только с этого матча. Команда Зидана движется вперед со скрипом, который режет уши. Если ничего не изменится – не за горами то время, когда от тележки отвалится колесо или, может быть, даже два.

Примера. 6-й тур. Реал - Кадис 0:1. К Шахтеру не готовы - изображение 4

Мадрид. Стадион "Альфредо Ди Стефано"
"Реал" - "Кадис" 0:1
Гол: Энтони Лосано 16

"Реал": Тибо Куртуа, Серхио Рамос (Эдер Милитао 46), Рафаэль Варан, Хосе Игнасио Начо, Тони Кроос (Лука Йович 78), Карим Бензема, Марсело, Лукас Васкес (Марко Асенсио 46), Лука Модрич (Карлос Каземиро 46), Иско (Марко Асенсио 46), Винисиус Жуниор

"Кадис": Жереми Ледесма, Йенс Йонссон (Аугусто Фернандес 86), Фали Хименес, Хосе Мари (Хон Гарридо 76), Сальва Санчес, Энтони Лосано (Филип Малбашич 46), Карлос Акапо, Хуан Торрес Кала, Альваро Негредо (Альваро Хименес 81), Алекс Фернандес (Хайро Искьердо 86), Альфонсо Эспино

Предупреждения: Серхио Рамос 34, Эдер Милитао 90+2

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В статье: Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Кадис
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Комментарии (28)
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hardcorepwnz (Украина)
17.10.2020 в 22:58
Хотели отделаться малой кровью, не отделались. Ну что ж, каждый год попадается какая-то Мальорка, которая после перерыва на сборные отбирает очки. Справимся.
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0
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scorpius (Ck)
17.10.2020 в 22:19
Такой Реал перед игрой с Шахтером мне нравится!
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0
ElvisSuperStar007 (Хуст)
17.10.2020 в 22:21
шахтер как бы никакой сам
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+2
0
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Хулио Тебенадо (Барселона)
17.10.2020 в 22:11
Так, ну хорошо братья мои барселонцы, посмеялись трохи с липового и дутого чемпиона и будя, смотрим теперь на Барсу. Как бы не обосраться тоже.
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+1
0
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Loader (Днепр)
17.10.2020 в 22:29
Согласен.))
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+1
0
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victor1306 (Мадрид)
17.10.2020 в 22:10
Курв а! Погано:(
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0
0
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Хулио Тебенадо (Барселона)
17.10.2020 в 22:03
Перес решил сэкономить и не стал покупать судью на матч против какого-то там новичка Ла Лиги. Вот вам и результат. Хотя в самом конце судья таки поднёс пальцы к уху в надежде услышать из будки ВАР то слово на букву р, за которое ему быть может, шо то бы обломилось после игры. Но нет. Игра головой, а не рукой. Какая досада..
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+2
-1
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Хулио Тебенадо (Барселона)
17.10.2020 в 21:52
Жалкое зрелище блъ. Стыдно за Ла Лигу. Дебютант выигрывает у чемпиона на его поле, оставив свои ворота сухими. Самый слабый чемпион за всё время, шо я смотрю Ла Лигу. Даже не было традиционного мощного наката Реала в конце игры. Удар Бензема в перекладину и всё. Тьфу.. Ганьба. Вот вам и эффект розовой формы ребятки.
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+2
-1
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Loader (Днепр)
17.10.2020 в 21:56
Жалкое зрелище? Это длится в летнего восстановления лиги. Так, бл., эти стали чемпионами.
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+2
-1
avatar
Loader (Днепр)
17.10.2020 в 21:51
Разве это провал? Просто результат без помощи понятно кого. Точно таким же способом РМ дополз к прошлому чемпионству. Аве, Зидан.)))
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+3
-1
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MES QUE UN CLUB
17.10.2020 в 21:55
Можно я допишу пропущенное слово?
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+1
-1
avatar
Loader (Днепр)
17.10.2020 в 21:57
Amen, brother.
+2
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
17.10.2020 в 21:42
Algrab (Костопiль) Перемога Реалу 3-0.
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+2
-1
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MES QUE UN CLUB
17.10.2020 в 21:40
ВікторАплодісмєнт (Київ) Реал точно, а от у фекального клубу із барселони є всі шанси знов насмішити футбольний світ
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+1
-1
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Хулио Тебенадо (Барселона)
17.10.2020 в 21:39
Таки лайно. Таке собі файненьке лайно.
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+3
-1
Fancules (Дрогобич)
17.10.2020 в 21:37
Атаки в Реала зараз - немає!!! Вимучувати голи в кожному матчі, в тому числі за допомогою суддів не получиться))
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+1
-2
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MES QUE UN CLUB
17.10.2020 в 21:34
Как я и писал в анонсе, Кадис победит на класе Вот Дариана не хватает. Брат привет, мы тебя помним
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+3
-2
Норд Ост2 (Город)
17.10.2020 в 21:43
дашка сдох от ковида чтоли? без этого клоуна как то и чат невесел
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0
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
17.10.2020 в 21:34
Це було заплановано перед важливішою грою у ЛЧ...)
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0
-2
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MES QUE UN CLUB
17.10.2020 в 21:32
Хахахаха. Чапман желтопузый ты где? Тишина.... наверное за огнетушителем побежал Братья барселонцы наполняем бокалы и за победу Кадиса!!!
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+3
-3
nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
17.10.2020 в 21:31
Этот Реал не такой и страшный как его рисуют, если уж Кадис играл лучше них, то что Шахтёру мешает их обыграть?
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+1
-2
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hardcorepwnz (Украина)
17.10.2020 в 23:01
Мешает то, что на ЛЧ будет настрой соответствующий, а тут пытались пешком обыграть. Не вышло. Хотя конечно всякое может быть и с Шахтером, с нынешним Мадридом никогда не получается расслабиться и быть уверенным хоть в чем-то.
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
17.10.2020 в 21:30
Это Дно или еще нет???
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+1
-2
amg333 (Kyiv )
17.10.2020 в 22:59
Матч не смотрел,статистика показывает всего 2 удара в створ! Что игры вообще не было?
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0
0
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hardcorepwnz (Украина)
17.10.2020 в 22:59
Обычная игра зидановского Мадрида после ухода Криштиану (и в последний год Криштиану тоже). Не всегда же на фарте выезжать, иногда и такое случается.
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0
0
Footballhead (м. Чернігів)
17.10.2020 в 21:30
Ти диви, який приємний день: і Лузерпуль очки втратив, і їхні братани-сепаратисти всрали в OFD, і Мерда з Реалом провалилися вчисту. Прям-таки ідеальна футбольна субота, не іначе.
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0
-6
Норд Ост2 (Город)
17.10.2020 в 21:43
конечно идеальная, особенно когда в ато парни и девки тебя домашнего 3,14дриота защищают
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+1
-1
Footballhead (м. Чернігів)
17.10.2020 в 21:47
Ну тому, кого захищають ВС РФ, звичайно, видніше. А захищають вони мене тому, що я громадянин України і я впливаю на то, якою буде моя армія. Не твоя.
0
-1


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