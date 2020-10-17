Примера. 6-й тур. Хетафе - Барселона 1:0. Не далеко убежали

Примерно за час до начала матча между "Хетафе" и "Барсой" прозвучал финальный свисток в Мадриде, который зафиксировал стыдное поражение "Реала" от "Кадиса". Болельщики каталонцев могли насладиться таким результатом, а также поймать предчувствие лидерства. Однако злорадствовать вредно. "Барселона", как оказалось, не далеко от "Реала" убежала.

"Хетафе" – соперник вязкий, цепкий, выносливый. Но в целом для "Барсы" удобный. Лишь в одном из последних девяти поединков против "городских" "гранатовые" не получили три очка. Ни одного матча в этой серии не проиграли. Поэтому сегодняшний результат – словно молотом по голове.

"Хетафе" играл в своей любимой манере – и это упрек "Барселоне". Каталонцы позволили сопернику диктовать условия. Условия вязкого футбола без большого количества моментов у ворот. За первый тайм было только два попадания в створ – от Максимовича ("Хетафе") и Месси ("Барселона"). В другом эпизоде ​​Лео попал в каркас ворот, но это не было следствием безумного доминирования гостей. Просто Месси это Месси. Он забивает даже тогда, когда команда молчит и стоит.

Но при Кумане роль Лионеля меняется. Теперь он позволяет себе не столько индивидуальных действий, как раньше. Часто действует из глубины. А забивать в таких условиях, как оказывается, некому.

Моментов было мало. Выход Фати на ворота остановили голкипер с защитником, в другом эпизода того же Ансу остановил локтем Ньом – арбитр фол не зафиксировал и пенальти не назначил. Гризманн еще раньше упустил свой шанс. Спасалась "Барса" уже панически – навалившись всей массой тела. Мяч в одном из эпизодов от Даконама едва не оказался в сетке ворот Сории – подстраховала перекладина.

Этого мало. Мало для победы над такой командой как "Хетафе". Даже если бы "Барса" свой гол затолкала, правда в том, что хозяева могли и удвоить счет, если бы активный Кукурелла пробил чуть точнее. Или если бы немного рациональнее бил Кучо Эрнандес, после ударов которого мяч всколыхнул перекладину и сбил воробьев на трибунах.

Два яркие матчи "Барселоны" на старте Ла Лиги (против "Вильярреала" и "Сельты") и два блеклые поединки (против "Севильи" и "Хетафе"). Так какова же истинная сущность этой команды? Возможно, разобраться поможет Лига чемпионов.

Хетафе. Стадион "Колизеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" - "Барселона" 1:0

Гол: Хайме Мата 56 (пен.)

"Хетафе": Давид Сория, Даконам Дьене, Эрик Кабако, Хайме Мата (Энес Унал 71), Аллан-Ромео Ньом, Марк Кукурелла Сасета, Матиас Оливера, Мауро Арамбарри, Дамиан Суарес, Неманья Максимович (Виктор Карпинтеро 90+5), Хуан Эрнандес (Давид Тимор 90)

"Барселона": Нето, Сержиньо Дест, Херард Пике, Клеман Лангле, Серхио Бускетс, Лионель Месси, Усман Дембеле (Анссумане Фати 62), Педри (Филиппе Коутиньо 62), Антуан Гризманн (Тринкао 80), Френки де Йонг (Мартин Брайтвайт 80), Серхи Роберто (Рики Пуч 87)

Предупреждения: Хайме Мата 27, Эрик Кабако 28, Аллан-Ромео Ньом 72, Матиас Оливера 90+3 - Херард Пике 24, Серхи Роберто 41, Сержиньо Дест 90+7

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