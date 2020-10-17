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Примера. 6-й тур. Хетафе - Барселона 1:0. Не далеко убежали

Испания
(2 голосов)

Тормозят одни, тормозят другие

Примера. 6-й тур. Хетафе - Барселона 1:0. Не далеко убежали
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Примерно за час до начала матча между "Хетафе" и "Барсой" прозвучал финальный свисток в Мадриде, который зафиксировал стыдное поражение "Реала" от "Кадиса". Болельщики каталонцев могли насладиться таким результатом, а также поймать предчувствие лидерства. Однако злорадствовать вредно. "Барселона", как оказалось, не далеко от "Реала" убежала.

"Хетафе" – соперник вязкий, цепкий, выносливый. Но в целом для "Барсы" удобный. Лишь в одном из последних девяти поединков против "городских" "гранатовые" не получили три очка. Ни одного матча в этой серии не проиграли. Поэтому сегодняшний результат – словно молотом по голове.

Примера. 6-й тур. Хетафе - Барселона 1:0. Не далеко убежали - изображение 1

"Хетафе" играл в своей любимой манере – и это упрек "Барселоне". Каталонцы позволили сопернику диктовать условия. Условия вязкого футбола без большого количества моментов у ворот. За первый тайм было только два попадания в створ – от Максимовича ("Хетафе") и Месси ("Барселона"). В другом эпизоде ​​Лео попал в каркас ворот, но это не было следствием безумного доминирования гостей. Просто Месси это Месси. Он забивает даже тогда, когда команда молчит и стоит.

Но при Кумане роль Лионеля меняется. Теперь он позволяет себе не столько индивидуальных действий, как раньше. Часто действует из глубины. А забивать в таких условиях, как оказывается, некому.

Примера. 6-й тур. Хетафе - Барселона 1:0. Не далеко убежали - изображение 2

Моментов было мало. Выход Фати на ворота остановили голкипер с защитником, в другом эпизода того же Ансу остановил локтем Ньом – арбитр фол не зафиксировал и пенальти не назначил. Гризманн еще раньше упустил свой шанс. Спасалась "Барса" уже панически – навалившись всей массой тела. Мяч в одном из эпизодов от Даконама едва не оказался в сетке ворот Сории – подстраховала перекладина.

Этого мало. Мало для победы над такой командой как "Хетафе". Даже если бы "Барса" свой гол затолкала, правда в том, что хозяева могли и удвоить счет, если бы активный Кукурелла пробил чуть точнее. Или если бы немного рациональнее бил Кучо Эрнандес, после ударов которого мяч всколыхнул перекладину и сбил воробьев на трибунах.

Два яркие матчи "Барселоны" на старте Ла Лиги (против "Вильярреала" и "Сельты") и два блеклые поединки (против "Севильи" и "Хетафе"). Так какова же истинная сущность этой команды? Возможно, разобраться поможет Лига чемпионов.

Примера. 6-й тур. Хетафе - Барселона 1:0. Не далеко убежали - изображение 3

Хетафе. Стадион "Колизеум Альфонсо Перес"
"Хетафе" - "Барселона" 1:0
Гол: Хайме Мата 56 (пен.)

"Хетафе": Давид Сория, Даконам Дьене, Эрик Кабако, Хайме Мата (Энес Унал 71), Аллан-Ромео Ньом, Марк Кукурелла Сасета, Матиас Оливера, Мауро Арамбарри, Дамиан Суарес, Неманья Максимович (Виктор Карпинтеро 90+5), Хуан Эрнандес (Давид Тимор 90)

"Барселона": Нето, Сержиньо Дест, Херард Пике, Клеман Лангле, Серхио Бускетс, Лионель Месси, Усман Дембеле (Анссумане Фати 62), Педри (Филиппе Коутиньо 62), Антуан Гризманн (Тринкао 80), Френки де Йонг (Мартин Брайтвайт 80), Серхи Роберто (Рики Пуч 87)

Предупреждения: Хайме Мата 27, Эрик Кабако 28, Аллан-Ромео Ньом 72, Матиас Оливера 90+3 - Херард Пике 24, Серхи Роберто 41, Сержиньо Дест 90+7

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В статье: Барселона Чемпионат Испании "Хетафе"
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Комментарии (57)
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Astor Astor (Одесса)
18.10.2020 в 00:31
Какая смешная у Барсы форма :). Это они весь сезон будут выездные матчи в этих розовых кофточках играть? :)) Розовые кофточки и кислотно-салатовые гольфики :)).
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Alex_ForzaMilan (Київ)
18.10.2020 в 00:35
Реал та Барса в рожевій формі в підтримку ЛГБТ руху, ще й прогнулись суперникам
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Spokoyno (Киев)
18.10.2020 в 00:16
Не знаю, що жахливіше... гра Барселони чи суддівство?!? І сказати, що це казус "паузи ФІФА" трохи збрехати Ні біжімо, ні обіграємо та і в пас грати не вдається... Всі два... Мессі три з мінусом Ну і про арбітраж ... така ж х...ня. Гравець господарів підставився Френкі його трохи вдарив, одразу пенальті! Фаті двічі підставлявся і його зносили і ... А виставлені лікті! Піке одразу карткою нагородив, далі "зрівняв рахунок" нагородивши Мату, а потім перелякався, що господарі в меншості залишаться і припинив давати. Хоч два... три роки тому Барсі і таке суддівство було до лампади, наразі значної переваги в класі НЕМА і ВСЕ навіть лояльність рефері іноді виявляються фатальними... ЖАХ! Коли вже нормального тренера знайдуть... Щоб і Гризманн не був невидимкою, а ГРАВ так же класно, як в збірній і раніше в Атлетико.
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MES QUE UN CLUB
18.10.2020 в 00:11
Молодцы . Всех,кто за Хетафе, с победой! Удачи Мирче с Динамо в ЛЧ против этого недорозумения из Барселоны
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hardcorepwnz (Украина)
18.10.2020 в 00:15
Если пацаны Мирчи не наложат в штанишки до матчей, какие-то пару очков может и выгрызут в противостоянии с Барсой и Ювентусом.
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hardcorepwnz (Украина)
18.10.2020 в 00:16
А вообще как хотелось бы старого Динамо Киев, который обыгрывал и Реал, и Барселону, и с Ювентусом выглядел бодро, и с другими клубами. Дедушка Мирча, воскреси нам детство
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MES QUE UN CLUB
18.10.2020 в 00:21
Пусть так и будет. Пацанам-динамовцам это нужнее. Барса пусть разгребет своё г@@но, тогда и спрос с них будет, а сейчас так, как получится. ))
+1
0
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Loader (Днепр)
18.10.2020 в 00:23
Давай только не вспоминать "великие победы" над той же Барсой. Как-то забывается, в каком состоянии пребывала она в то время. Величие клубов - в постоянстве. Победы-провалы, но усредненный результат для среднего европейского клуба должен быть на уровне. Можно смеяться долго над пролетами Барсы, но это не отменяет ее крутость в мировом футболе. А ДК уже пора доказывать свою восточную значимость, а этого нет и непонятно когда будет.
+2
-1
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Alex_ForzaMilan (Київ)
18.10.2020 в 00:27
До речі Динамо в Юве ще не вигравало. Щось мало вірю в перемогу, хоча не буде Кріштіано, хоч би нічію.
+1
0
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Loader (Днепр)
18.10.2020 в 00:30
Хватит париться, будет или не будет КР. Вот прямо ужас неземной.)) Делать стоит свою игру, как играет та же Исландия, например.
+2
-1
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hardcorepwnz (Украина)
18.10.2020 в 00:31
Лоадер, состояние было не очень, но все же, две сухих разгромных победы в исполнении каких-то неизвестных пацанов из страны, о которой тогда в Испании даже не слышали, это было сильно. Кто еще так побеждал при такой разнице в классе)
+1
0
avatar
Loader (Днепр)
18.10.2020 в 00:37
В этом и есть наша вечная проблема. Шева пытается преодолеть это в сборной. Я, например, не пошел в большой футбол в свое время из-за других приоритетов, но, уверен, мне пох., с кем бы я встретился на поле. Менталитет, ебта.))
+1
-2
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Loader (Днепр)
18.10.2020 в 00:41
Мы - середнячки для даже середняков топ-лиг. Так что мешает нам доказать обратное? Мы дошли до того, что с нами не считаются нигде в Европе.
+1
-1
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hardcorepwnz (Украина)
18.10.2020 в 00:42
Шева молодец. Страшно, что когда он уйдет тренировать какой-то Милан (а после ЧЕ это скорее всего и случится), главным тренером снова назначат какого-то Фоменко, и мы вернемся к трем опорникам, трусливой игре и проигрышам от Северной Ирландии.
0
0
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Loader (Днепр)
18.10.2020 в 00:50
Я, честно, в шоке, как носятся с игрой с Испанией. Кто, бл., только не высказался. Я воспринимаю это, как чистую случайность и так есть. Я до сих пор в печали от незасчитанного гола на ЧЕ-2012, там мы были в форме. Шева пытается вернуть нам уверенность в своих силах: в конце концов можно проиграть кому угодно, но в следующей игре развалить следующего соперника. Да о чем я говорю, все и так это знают.
0
0
amg333 (Kyiv )
18.10.2020 в 00:08
Фуфлонские гомосеки не могут жить без срача,многих побанили,но они не сдаются))..обоссаные обосранные,но в тельняшках)))
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0
-4
avatar
Loader (Днепр)
18.10.2020 в 00:12
Вот видишь, ты даже не "дерьмодемон", как один персонаж из известной комедии - ты просто "дерьмохомячок".
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+4
-1
amg333 (Kyiv )
18.10.2020 в 00:14
Ясно понятно-Днепровский долпоеп)))
+1
-2
avatar
Loader (Днепр)
18.10.2020 в 00:15
Ты просто милота, щеночек.
+2
-1
amg333 (Kyiv )
18.10.2020 в 00:23
срачоразводист из Днепра,хочет соснуть пуйца))...милота,ахаха смешно петросянишь)))
+1
-2
skopa (Харьков)
18.10.2020 в 00:07
Матч практически не смотрел, снукер интереснее.Но фол и пенальти видел.Это порнография..А Беседину записать и учиться-какие актеры умирают в ЛаЛиге..
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+4
-1
amg333 (Kyiv )
18.10.2020 в 00:06
Всралась фуфлона-это плюс)))
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0
-4
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hardcorepwnz (Украина)
18.10.2020 в 00:04
Эль-Классико веселый будет
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+2
0
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Alex_ForzaMilan (Київ)
18.10.2020 в 00:17
Піке та Рамос забьють в свої ворота по голу і на цьому все.
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+1
0
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hardcorepwnz (Украина)
18.10.2020 в 00:21
У нас сейчас на правом фланге обороны укрепился бриллиант по имени Начо, ох это жди беды. Помню его игру против Барселоны (5-1, когда Лопетеги уволили), это обнять и плакать.
0
0
amg333 (Kyiv )
18.10.2020 в 00:03
Отличный результат))
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+1
-2
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Loader (Днепр)
18.10.2020 в 00:02
Коронавирус главенствует. Ла Лига с марта превратилась в соревнование двух инвалидов. Мне хочется уже поболеть за АМ, потому что там Суарес. Но.. АМ тоже инвалиды. Хоспис какой-то получается, а не лига.
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-1
йоперний театр (Наш футбол)
18.10.2020 в 00:00
Куман на вихлод, при таком виборе, кого ти в состав напихал м.дак?
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0
0
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Хулио Тебенадо (Барселона)
18.10.2020 в 00:13
Ах как бы нам Видаль с Суаресом помогли бы в такой игре, да?
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0
-1
йоперний театр (Наш футбол)
18.10.2020 в 00:37
Да хотя би вместо етого сбитого летчика Дембеле, Коутинье поставил. Ведь человек сильно прибавил после Баварии. Про Суареса вообще промолчу, если тебе не нужен такой нападающий, ну так натаскивай молодежь, куда ж ти лепиш горбатого?
0
0
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MES QUE UN CLUB
18.10.2020 в 00:28
Вихлод ? А что это? )
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0
0
йоперний театр (Наш футбол)
18.10.2020 в 00:34
Очепятка
0
0
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Alex_ForzaMilan (Київ)
17.10.2020 в 23:59
Поверніть Даріана. Або клонуйте чи на ставку його поставте, без нього не то.
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+3
0
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hardcorepwnz (Украина)
18.10.2020 в 00:00
Пожалуйста, не надо)) Так приятно поговорить с адекватными болельщиками, а не с Барселоной головного мозга.
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+1
-1
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Alex_ForzaMilan (Київ)
18.10.2020 в 00:14
Давайте загальним голосуванням. Мене більше хвилюють неадеквати типу Колібрі, Футболхед та інші сепари та кремлеботи. Я вболівальник Динамо, але ніколи не паскужу Шахтар чи інші клуби, а ці поливають гімном все.
+3
-1
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hardcorepwnz (Украина)
18.10.2020 в 00:25
Я тоже за ДК, но на Евроарене все наши команды поддерживаю, потому что это престиж Украины. А насчет троллей, ну всегда это было и будет. Без них активность на сайте будет очень маленькой. Болельщикам то это плюс, а вот администрации не очень.
+1
0
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
18.10.2020 в 00:32
Не згоден, мені від троллів ніякого зиску, а Даріана цікаво читати та відповіді реалістів на його тексти.
+1
0
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hardcorepwnz (Украина)
18.10.2020 в 00:39
Когда Дариан не оскорбляет игроков и клуб Реал Мадрид - без проблем. Но у него же в каждом тексте - вот Месси послание с небес, а Роналду никакой, все голы ненастоящие. Барселона великий клуб и сильнейший состав, а Реал Мадрид команда уровня Говерлы. Адекватности немножко и здравого смысла ему бы.
0
0
amg333 (Kyiv )
18.10.2020 в 00:02
Без Дарвинской оленихи нет срача!..а это плюс
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+2
0
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Loader (Днепр)
18.10.2020 в 00:03
Плюс, это когда таких долбое.в типа тебя нет на сайте.
0
-1
amg333 (Kyiv )
18.10.2020 в 00:05
Ну вот зачем ты начинаешь??..всралась твоя фуфлона иди вздрочн на Месси и иди спать,чучело недоделанное
+1
0
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Loader (Днепр)
18.10.2020 в 00:07
Я начинаю? Выбери из тобой написанного что-нибудь вменяемое и, возможно, тебя перестанут считать долбое.ом.
0
-1
amg333 (Kyiv )
18.10.2020 в 00:09
Ок,Днепровский долпоеп)))
+1
0
amg333 (Kyiv )
18.10.2020 в 00:10
дядя Днепровский долпоеп,не переживай пута ещё не один раз всрет в твою паршивую душонку)))
+1
0
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Muxtarr (Днепр)
17.10.2020 в 23:59
Судейка зарешал. Ньом должен был быть удален еще в первом тайме.
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Хулио Тебенадо (Барселона)
18.10.2020 в 00:05
Да, судейка порешал, было явно видно его стремление всячески по мелочам нагадить Барсе, ну а эпизод с ньомом так это вообще пиз@ец полный. Но Барса сегодня играла очень плохо.
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Хулио Тебенадо (Барселона)
17.10.2020 в 23:58
Таки обосрались тоже.
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Loader (Днепр)
17.10.2020 в 23:59
Авжеж.
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+1
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Хулио Тебенадо (Барселона)
18.10.2020 в 00:01
Но Реал таки больше.
0
0
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Loader (Днепр)
18.10.2020 в 00:04
Авжеж.
0
0
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Alex_ForzaMilan (Київ)
17.10.2020 в 23:57
Нічим не краще за Реал))) Вболівальники Реалу: ваш вихід))) Барселонці прокоментували гру Реала, тепер ваша черга: коментуйте.
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hardcorepwnz (Украина)
17.10.2020 в 23:58
А в конце года скажут, что Мадрид судьи затащили. Попутно проигрывая Осасунам и Хетафам.
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hardcorepwnz (Украина)
17.10.2020 в 23:57
Не успели барселонцы порадоваться неудачами жалкого чемпиона, как жалкий вице-чемпион вспомнил, что он выступает в чемпионате поддавков. К слову о Лиге Наций. Посмотрите как сегодня сыграли практически все топ-коллективы Европы. Нужен ли этот ни на что не влияющий турнир, увеличивающий и без плотнейший график топ-игроков до колоссального. Тем более в условиях ковида, когда все затягивают пояса, и собирать себе второй состав не имеют возможности.
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Хулио Тебенадо (Барселона)
18.10.2020 в 00:00
Я всегда писал, шо эта сраная лига наций дерьмо полное. Она и нах не нужна.
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+1
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hardcorepwnz (Украина)
18.10.2020 в 00:02
Оставили бы там Азербайджаны с Грузиями, которым она только и нужна, чтобы проползти на турнир. Что там делать топ командам, непонятно. Скоро клубы наверное начнут придумывать схемы, как откосить от этих постоянных матчей сборных. Уже вон ходят слухи, что Азар просто захотел остаться в клубе и дальше работать, а травму придумали.
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Хулио Тебенадо (Барселона)
18.10.2020 в 00:10
Ну да, хай бы карлики играли там себе и всё.
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Alex_ForzaMilan (Київ)
18.10.2020 в 00:22
Та да всі хреново зіграли: Лівер - нічія, Юве - нічія, Барса та Реал - поразки від слабаків.
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