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Реал и Барса закончили тур без очков и забитых голов впервые за 20 лет

Испания
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Нынешний сезон продолжает удивлять

Реал и Барса закончили тур без очков и забитых голов впервые за 20 лет
Новина українською

В субботу в рамках 5-го тура Ла Лиги "Реал" дома проиграл "Кадису" (0:1), а "Барселона" в гостях уступила "Хетафе" (1:0). Таким образом впервые за 20 лет "Барса" и "Реал" закончили тур без очков и без забитых голов.

В последний раз такое случалось январе 2001-го. Тогда "сливочные" уступили "Атлетик Бильбао" (1:0), а "блаугранас" были разгромлены "Расингом" (4:0). Отметим, что тогда это тоже случилось аккурат перед Эль Классико.

Напомним, 24 октября "Барселона" примет "Реал" на "Камп Ноу".

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В статье: Барселона Реал (Мадрид)
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