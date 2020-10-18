Молотом по голове. Хетафе - Барселона 1:0. Обзор матча и видео гола

При Кумане "Барселона" еще не проигрывала. Не ожидали болельщики, что это произойдет в матче против "Хетафе". Ведь "городские" – исторически удобный соперник для каталонцев. Несмотря на то, что эта команда навязывает вязкий футбол, "Барселона" редко не находила и не реализовывала свои моменты.

Но на этот раз было затишье. Месси однажды попал в каркас, однако тем же ответил Кучо Эрнандес в составе "Хетафе". Можно говорить, что победа подопечных Бордаласа заслуженная.

Смотрите видеообзор матча шестого тура Ла Лиги "Хетафе" - "Барселона".

Хетафе. Стадион "Колизеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" - "Барселона" 1:0

Гол: Хайме Мата 56 (пен.)