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Молотом по голове. Хетафе - Барселона 1:0. Обзор матча и видео гола

Испания
(1 голосов)

Хетафе - Барселона ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 17.10.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

Молотом по голове. Хетафе - Барселона 1:0. Обзор матча и видео гола
UA-Футбол
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При Кумане "Барселона" еще не проигрывала. Не ожидали болельщики, что это произойдет в матче против "Хетафе". Ведь "городские" – исторически удобный соперник для каталонцев. Несмотря на то, что эта команда навязывает вязкий футбол, "Барселона" редко не находила и не реализовывала свои моменты.

Но на этот раз было затишье. Месси однажды попал в каркас, однако тем же ответил Кучо Эрнандес в составе "Хетафе". Можно говорить, что победа подопечных Бордаласа заслуженная.

Смотрите видеообзор матча шестого тура Ла Лиги "Хетафе" - "Барселона".

Хетафе. Стадион "Колизеум Альфонсо Перес"
"Хетафе" - "Барселона" 1:0
Гол: Хайме Мата 56 (пен.)

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В статье: Барселона Чемпионат Испании Хетафе (Испания)
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