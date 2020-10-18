Примера. 6-й тур. Эйбар и Осасуна играют вничью

Это был пятый матч в истории этого противостояния, а два из предыдущих четырех завершались ничейным итогом. Поэтому удивлять нули в Эйбаре не должны. С другой стороны, "оружейники" еще никогда не побеждали памплонцев, поэтому в этом матче Мендилибару не нужно было дополнительно мотивировать своих подопечных.

"Эйбар" действительно сыграл активно. 6:2 по попаданиям в створ – статистика, которой, в принципе, могло бы хватить для уверенной победы. Однако это не было одностороннее движение: два сейва, которые совершил Дмитрович, оказались трудовыми и зрелищными.

"Эйбар" впервые за последние пять туров сыграл на ноль пропущенных, а "Осасуна" не пропустила во втором поединке подряд. Наверное, довольными остались все.

Эйбар. Стадион "Ипуруа"

"Эйбар" - "Осасуна" 0:0

"Эйбар": Марко Дмитрович, Эстебан Бургос, Серхио Альварес, Такаси Инуи (Брайан Хиль 70), Йосинори Муто (Серхи Энрич 57), Паулу Оливейра, Энрике Гарсия (Кике Гонсалес 90+1), Анайц Арбилья, Алехандро Посо, Кевин Родригеш, Мигель Атьенза

"Осасуна": Серхио Эррера, Давид Гарсия, Энрик Галлего, Факундо Ронкалья, Рубен Гарсия (Адриан Лопес 80), Ойер Санхурхо, Хонатан Кальери (Хони Родригес 32), Иньиго Перес, Аридане Эрнандес, Хон Толлар Монкайола, Энрике Барха (Игнасио Видаль 67)

Предупреждения: Мигель Атьенза 1, Анайц Арбилья 62 - Энрике Барха 26, Хон Толлар Монкайола 40, Хон Толлар Монкайола 88

Удаление: Хон Толлар Монкайола 88