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Примера. 6-й тур. Реал Сосьедад громит Бетис, Эльче сильнее Алавеса
Заключительные матчи тура
Витория-Гастейс. Мендисорроса
"Алавес" - "Эльче" 0:2
Голы: Пере Милья 39, Тете Моренте 86
"Алавес": Фернандо Пачеко, Родриго Эли (Луис Роха 81), Родриго Батталья, Лукас Перес, Хоселу, Чимо Наварро, Адриан Марин (Хави Лопес Карбальо 62), Эдгар Мендес (Борха Сайнс 62), Пере Понс, Флорьян Лежён (Виктор Лагуардия 46), Хота Пелетейро (Томас Пина 62)
"Эльче": Эдгар Бадия, Иван Марконе (Оменук Мфулю 66), Гонсало Верду, Пере Милья, Тете Моренте (Луисми Санчес 90+1), Дани Кальво, Рауль Гути, Фидель Чавес, Хосан Фернандес (Гидо Каррильо 83), Антонио Барраган, Хосема Санчес (Эмилиано Ригони 46)
Предупреждения: Флорьян Лежён 30, Родриго Эли 67 - Иван Марконе 26, Дани Кальво 33, Тете Моренте 47, Хосан Фернандес 61, Эмилиано Ригони 78
Уэска. Эль Алькорас
"Уэска" - "Вальядолид" 2:2
Голы: Рафаэль Мир 52, Сандро Рамирес 56 - Бруно Гонсалес 35, Вальдо Рубио 51 (пен.)
"Уэска": Андрес Фернандес, Пабло Маффео, Педро Москера, Давид Феррейро, Рафаэль Мир, Хорхе Пулидо, Хави Онтиверос (Сандро Рамирес 56), Луизинью (Хавьер Галан 77), Димитриос Сиовас, Хайме Сеоане, Борха Гарсия (Серхио Гомес 77)
"Вальядолид": Роберто Хименес, Луис Перес, Вальдо Рубио (Рауль Гарсия 80), Бруно Гонсалес, Оскар Плано, Серхио Наварро (Мараньян 74), Рубен Алькарас (Кике Перес 63), Джавад Эль Ямик, Федерико Сан Эметерио (Хоакин Фернандес 63), Тони Суарес (Шон Вайссман 75), Начо
Предупреждения: Пабло Маффео 72 - Бруно Гонсалес 12, Хоакин Фернандес 89
Севилья. Стадион Бенито Вильямарин
"Бетис" - "Реал Сосьедад" 0:3
Голы: Кристиан Португес 43, Микель Оярсабаль 74 (пен.), Аднан Янузай 88
"Бетис": Клаудио Браво, Серхио Каналес (Вилльям Карвалью 59), Хоакин Санчес (Лоренсо Морон 56), Набиль Фекир, Борха Иглесиас (Антонио Санабрия 46), Сидней, Алекс Морено (Хуан Миранда 75), Кристиан Тельо (Диего Лейва 75), Гуидо Родригес, Марк Бартра, Айтор Руйбаль
"Реал Сосьедад": Алекс Ремиро, Кристиан Португес, Микель Мерино, Виллиан Жозе (Александер Исак 69), Начо Монреаль, Давид Сильва (Роберто Лопес Алкаиде 84), Андони Эспиноса, Робен Ле Норман, Микель Оярсабаль (Аднан Янузай 84), Андер Гевара (Мартин Субименди 65), Ариц Элустондо
Предупреждения: Сидней 53, Марк Бартра 72 - Александер Исак 87
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