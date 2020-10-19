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Мотивация перед ЛЧ: Зидан начал тренировку Реала с короткого анализа результатов
Скоро "меренгам" играть с донецким "Шахтером"
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан проанализировал текущие результаты мадридского коллектива в начале тренировочной сессии. Напомним, столичный клуб в субботу уступил дома "Кадису" в рамках 6-го тура чемпионата Испании.
По информации Marca, лидеры команды в лице Луки Модрича, Тони Крооса и Каземиро согласились, что такому проигрышу сложно найти оправдания. Зинедин Зидан был не слишком многословен:
"Нам не хватило правильного отношения к делу".
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Источник:Marca
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