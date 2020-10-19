Мотивация перед ЛЧ: Зидан начал тренировку Реала с короткого анализа результатов

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан проанализировал текущие результаты мадридского коллектива в начале тренировочной сессии. Напомним, столичный клуб в субботу уступил дома "Кадису" в рамках 6-го тура чемпионата Испании.

По информации Marca, лидеры команды в лице Луки Модрича, Тони Крооса и Каземиро согласились, что такому проигрышу сложно найти оправдания. Зинедин Зидан был не слишком многословен: