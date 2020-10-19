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Диего Коста может отправиться в аренду в Тоттенхэм
Интересное решение Моуринью
Нападающий "Атлетико" Диегу Коста может стать игроком "Тоттенхэма", сообщает Don Balon.
По данным источника, "матрасники" в прошлое трансферное окно хотели избавиться от 31-летнего испанца, однако ни с кем не смогли договориться. Сейчас же "шпоры" рассматривают вариант с арендой форвард зимой.
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На данный момент Коста травмирован, получив повреждение в матче ла лиги против "Сельты" (2:0).
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Комментарии (2)
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zabo23
19.10.2020 в 17:47
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svat1303 (Днепр)
19.10.2020 в 17:46
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