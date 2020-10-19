Диего Коста может отправиться в аренду в Тоттенхэм

Нападающий "Атлетико" Диегу Коста может стать игроком "Тоттенхэма", сообщает Don Balon.

По данным источника, "матрасники" в прошлое трансферное окно хотели избавиться от 31-летнего испанца, однако ни с кем не смогли договориться. Сейчас же "шпоры" рассматривают вариант с арендой форвард зимой.

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На данный момент Коста травмирован, получив повреждение в матче ла лиги против "Сельты" (2:0).