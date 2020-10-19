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Руководство Барселоны намерено урезать зарплаты игрокам - все против, кроме четырех футболистов
Нынешние каталонцы не могут без скандалов
Руководство "Барселоны" намерено снизить зарплаты действующим футболистам. Летом клуб практически бесплатно отпустил Суареса, Видаля и Ракитича, однако это был только первый шаг.
По данным Marca, руководство команды направило письмо, в котором уведомило о том, что в ближайшее время состоятся переговоры о сокращении зарплат. Встреча должна пройти в среду.
Сadena SER информирует, что практически все футболисты не согласны с таким решением, за исключением четырех - Де Йонга, тер Штегена, Пьянича и Деста. Последние два лишь недавно пришли в клуб, а Марк-Андре вскоро подпишет с каталонцами новую сделку. Данная четверка готова прислушаться к требованиям руководства.
Основная причина такого решения "Барселоны" - серьезный кризис, связанный с COVID-19. Доходы клуба упали сразу на 30 процентов, в том время как на зарплаты уходит 70 процентов бюджета. Урезания зарплат - единственный шаг.
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