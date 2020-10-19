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Руководство Барселоны намерено урезать зарплаты игрокам - все против, кроме четырех футболистов

Испания
(1 голосов)

Нынешние каталонцы не могут без скандалов

Руководство Барселоны намерено урезать зарплаты игрокам - все против, кроме четырех футболистов
UA-Футбол
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Руководство "Барселоны" намерено снизить зарплаты действующим футболистам. Летом клуб практически бесплатно отпустил Суареса, Видаля и Ракитича, однако это был только первый шаг.

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По данным Marca, руководство команды направило письмо, в котором уведомило о том, что в ближайшее время состоятся переговоры о сокращении зарплат. Встреча должна пройти в среду.

Сadena SER информирует, что практически все футболисты не согласны с таким решением, за исключением четырех - Де Йонга, тер Штегена, Пьянича и Деста. Последние два лишь недавно пришли в клуб, а Марк-Андре вскоро подпишет с каталонцами новую сделку. Данная четверка готова прислушаться к требованиям руководства.

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Основная причина такого решения "Барселоны" - серьезный кризис, связанный с COVID-19. Доходы клуба упали сразу на 30 процентов, в том время как на зарплаты уходит 70 процентов бюджета. Урезания зарплат - единственный шаг.

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В статье: Миралем Пьянич Барселона Марк-Андре тер Штеген Френки де Йонг Сержиньо Дест
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Комментарии (2)
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prockop4uck (Киев)
19.10.2020 в 19:12
Все правильно. После очередного выдающего матча нужно в очередной раз скинуться моське на повышение зарплаты. А эти ишь чего вздумали, зажадничали, не хотят скидываться королю осасун
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0
-3
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
19.10.2020 в 19:56
Гы гы король киевских д@лб@@@ов
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0
0


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