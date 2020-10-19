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Последнее слово за Зиданом. Рамос работал в общей группе перед игрой с Шахтером
Вероятно, что капитан будет играть в среду
В последнем матче Ла Лиги Серхио Рамос получил повреждение и был заменен. Это ставило под вопрос его участие в матче "Реал" - "Шахтер".
Однако с капитаном "сливочных" все в порядке. Уже сегодня он работал с общей группе и без трудностей выполнял упражнения с мячом. Завтра Зидан решит, будет ли испанец играть, однако испанские уверены, что на поле он появится.
⚙️???? ¡Preparando a tope el próximo encuentro!— Real Madrid C.F. (34????) (@realmadrid) October 19, 2020
???? @LigadeCampeones#RMCity | #HalaMadrid pic.twitter.com/52pIlbzzqo
Отметим, что сразу после "Шахтера", мадридский "Реал" ожидает тяжелая игра против "Барселоны".
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