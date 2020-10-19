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Последнее слово за Зиданом. Рамос работал в общей группе перед игрой с Шахтером

Испания
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Вероятно, что капитан будет играть в среду

Последнее слово за Зиданом. Рамос работал в общей группе перед игрой с Шахтером
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В последнем матче Ла Лиги Серхио Рамос получил повреждение и был заменен. Это ставило под вопрос его участие в матче "Реал" - "Шахтер".

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Однако с капитаном "сливочных" все в порядке. Уже сегодня он работал с общей группе и без трудностей выполнял упражнения с мячом. Завтра Зидан решит, будет ли испанец играть, однако испанские уверены, что на поле он появится.

Отметим, что сразу после "Шахтера", мадридский "Реал" ожидает тяжелая игра против "Барселоны".

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В статье: Серхио Рамос Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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