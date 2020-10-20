Плохо работал в отпуске? В Барселоне крайне обеспокоены физическими кондициями Пьянича

В Каталонии сильно обеспокоены физической формой полузащитника "Барселоны" Миралема Пьянича – об этом сообщает издание Diario Sport. Босниец прибыл в расположение гранда в плохом состоянии и не демонстрирует необходимый уровень.

Однако в "Барселоне" продолжают доверять Пьяничу и помнят, что он переболел COVID-19. С другой стороны, в клубе также полагают, что полузащитник недостаточно усердно работал во время отпуска в августе.

Рональд Куман рассматривает возможность выпустить боснийца в поединке 1-го тура группового раунда ЛЧ с "Ференцварошем", чтобы хавбек успел набрать кондиции к субботнему Эль-Класико.