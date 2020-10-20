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Плохо работал в отпуске? В Барселоне крайне обеспокоены физическими кондициями Пьянича

Испания
(1 голосов)

Миралем пока не справляется

Плохо работал в отпуске? В Барселоне крайне обеспокоены физическими кондициями Пьянича
Новина українською

В Каталонии сильно обеспокоены физической формой полузащитника "Барселоны" Миралема Пьянича – об этом сообщает издание Diario Sport. Босниец прибыл в расположение гранда в плохом состоянии и не демонстрирует необходимый уровень.

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Однако в "Барселоне" продолжают доверять Пьяничу и помнят, что он переболел COVID-19. С другой стороны, в клубе также полагают, что полузащитник недостаточно усердно работал во время отпуска в августе.

Рональд Куман рассматривает возможность выпустить боснийца в поединке 1-го тура группового раунда ЛЧ с "Ференцварошем", чтобы хавбек успел набрать кондиции к субботнему Эль-Класико.

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В статье: Миралем Пьянич Рональд Куман Барселона
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Источник:
Sport.es

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