  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Лаутаро Мартинес: Месси – лучший игрок в мире, Лео иначе понимает футбол
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лаутаро Мартинес: Месси – лучший игрок в мире, Лео иначе понимает футбол

Испания
(1 голосов)

Криштиану, ты слышал?

Лаутаро Мартинес: Месси – лучший игрок в мире, Лео иначе понимает футбол
Новина українською

Нападающий миланского "Интера" Лаутаро Мартинес прокомментировал выступления форварда "Барселоны" и своего партнера по сборной Аргентины Лионеля Месси. Цитирует Лаутаро Clarin.

Читайте такжеЛаутаро не перейдет в Барселону, а Суарес покинет Каталонию – Куман хочет видеть в клубе Салаха

"Я больше знаю Месси как партнера по сборной Аргентины, чем как соперника на футбольном поле. Я говорил это и раньше, но повторюсь и сейчас, а также буду говорить это в будущем: Месси – лучший игрок в мире".

"То, что он аргентинец, заставляет нас гордиться, ведь мы всегда стараемся учиться у Лионеля. Считаю, что он на другом уровне, иначе понимает футбол и всегда на шаг впереди всех остальных".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Аргентина Барселона Интер (Милан) Лаутаро Мартинес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Clarin

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
wavo24
20.10.2020 в 13:56
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...