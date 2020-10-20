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Лаутаро Мартинес: Месси – лучший игрок в мире, Лео иначе понимает футбол
Криштиану, ты слышал?
Нападающий миланского "Интера" Лаутаро Мартинес прокомментировал выступления форварда "Барселоны" и своего партнера по сборной Аргентины Лионеля Месси. Цитирует Лаутаро Clarin.
"Я больше знаю Месси как партнера по сборной Аргентины, чем как соперника на футбольном поле. Я говорил это и раньше, но повторюсь и сейчас, а также буду говорить это в будущем: Месси – лучший игрок в мире".
"То, что он аргентинец, заставляет нас гордиться, ведь мы всегда стараемся учиться у Лионеля. Считаю, что он на другом уровне, иначе понимает футбол и всегда на шаг впереди всех остальных".
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