Лаутаро Мартинес: Месси – лучший игрок в мире, Лео иначе понимает футбол

Нападающий миланского "Интера" Лаутаро Мартинес прокомментировал выступления форварда "Барселоны" и своего партнера по сборной Аргентины Лионеля Месси. Цитирует Лаутаро Clarin.

"Я больше знаю Месси как партнера по сборной Аргентины, чем как соперника на футбольном поле. Я говорил это и раньше, но повторюсь и сейчас, а также буду говорить это в будущем: Месси – лучший игрок в мире".