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Венгер: Гризманн не может проявить себя в Барселоне из-за Месси

Испания
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Венгер: Гризманн не может проявить себя в Барселоне из-за Месси
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Легендарный французский тренер Арсен Венгер высказался о текущих проблемах Антуана Гризманна в "Барселоне".

"Очень сложно долгое время играть не на своей позиции. Вначале футболист принимает этот факт, однако при отсутствии прогресса он начинает разочаровываться.

Идеальная позиция для Гризманна - центральный форвард. Там он может и отдавать передачи, и сам забивать. Однако сейчас он не играет там, так как позиция занята Месси. Из-за этого он не может себя проявить", - цитирует Арсена beIN Sports.

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Отметим, что французский игрок не вышел в старте во вчерашней игре против "Ференцвароша".

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В статье: Лионель Месси Арсен Венгер Антуан Гризманн Барселона
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