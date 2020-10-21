Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Венгер: Гризманн не может проявить себя в Барселоне из-за Месси
Согласны с французами?
Легендарный французский тренер Арсен Венгер высказался о текущих проблемах Антуана Гризманна в "Барселоне".
"Очень сложно долгое время играть не на своей позиции. Вначале футболист принимает этот факт, однако при отсутствии прогресса он начинает разочаровываться.
Идеальная позиция для Гризманна - центральный форвард. Там он может и отдавать передачи, и сам забивать. Однако сейчас он не играет там, так как позиция занята Месси. Из-за этого он не может себя проявить", - цитирует Арсена beIN Sports.
Отметим, что французский игрок не вышел в старте во вчерашней игре
Популярное сейчас
- Криштиану Роналду сменил имидж и побрился налысо
- Заря объявила заявку на поединок с Лестером
- Благодаря киевскому Динамо в групповом этапе ЛЧ впервые сыграл представитель Люксембурга
- Примера. 6-й тур. Хетафе - Барселона 1:0. Не далеко убежали
- Беседин: Если рядом умная, мудрая женщина – со спортсмена будет толка в два раза больше
- Прелестные жены Коноплянки и Зинченко прокатились на водных лыжах. ФОТО