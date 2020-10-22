Бежит как черный торговец нелегальным товаром? Барса подаст в суд на журналиста за расизм в адрес Фати

"Барселона" намерена судиться с испанским изданием ABC и его журналистом Сальвадором Состресом – об этом сообщает Mundo Deportivo. Причина – колонка репортера с обзором матча каталонцев и "Ференцвароша" (5:1). К слову, Сострес уже принес свои извинения. Описывая игру Ансу Фати, представитель СМИ отметил следующее:

"В манере бега Ансу есть что-то, напоминающее газель, что-то схожее с молодым черным "мантеро" (прим. ред. UA-Футбол – уличный торговец нелегальным товаром), которого вы могли видеть бегущим по проспекту Пасео-де-Грасия и кричащим "Вода, вода!", когда появляется полиция. Дикое зрелище в центре города. Сейчас подобное больше не происходит, ведь для мэра Барселоны преступники – это полицейские, а не мантеро, которым больше не нужно убегать".

"Ансу – исключительный парень, который заслуживает уважения, как и любой человек. Нет расизму и грубости", – поддержал одноклубника Антуан Гризманн в своем Твиттере.