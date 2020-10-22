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Бежит как черный торговец нелегальным товаром? Барса подаст в суд на журналиста за расизм в адрес Фати
Куда катится мир…
"Барселона" намерена судиться с испанским изданием ABC и его журналистом Сальвадором Состресом – об этом сообщает Mundo Deportivo. Причина – колонка репортера с обзором матча каталонцев и "Ференцвароша" (5:1). К слову, Сострес уже принес свои извинения. Описывая игру Ансу Фати, представитель СМИ отметил следующее:
"В манере бега Ансу есть что-то, напоминающее газель, что-то схожее с молодым черным "мантеро" (прим. ред. UA-Футбол – уличный торговец нелегальным товаром), которого вы могли видеть бегущим по проспекту Пасео-де-Грасия и кричащим "Вода, вода!", когда появляется полиция. Дикое зрелище в центре города. Сейчас подобное больше не происходит, ведь для мэра Барселоны преступники – это полицейские, а не мантеро, которым больше не нужно убегать".
"Ансу – исключительный парень, который заслуживает уважения, как и любой человек. Нет расизму и грубости", – поддержал одноклубника Антуан Гризманн в своем Твиттере.
Ansu es un chico excepcional que merece respeto como cualquier ser humano. No al racismo y no a la mala educación. pic.twitter.com/LZuJOzoTMG— Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) October 21, 2020
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