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Реал рассматривает двух кандидатов на замену Зидану
Зизу может покинуть сливочных
Руководство мадридского "Реала" может уволить Зинедина Зидана с поста главного тренера команды, утверждает AS.
По данным источника, "Королевский клуб" рассматривает кандидатуры бывшего наставника "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино и тренера резервной команды "Реала" — "Кастильи" Рауля Гонсалеса. Президент "Реала" Флорентино Перес считает Рауля идеальной кандидатурой.
Что касается Почеттино, то он хочет получить долгосрочный контракт, благодаря которому он будет чувствовать себя защищённым. В этом случае специалист смог бы получить всю зарплату до конца контракта. Впрочем, политика "Реала" заключается в том, чтобы выплачивать уволенным тренерам только ту часть зарплаты, которая осталось до конца текущего сезона, а также за последний год контракта.
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