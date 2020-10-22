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Реал рассматривает двух кандидатов на замену Зидану

Испания
(2 голосов)

Зизу может покинуть сливочных

Реал рассматривает двух кандидатов на замену Зидану
Новина українською

Руководство мадридского "Реала" может уволить Зинедина Зидана с поста главного тренера команды, утверждает AS.

По данным источника, "Королевский клуб" рассматривает кандидатуры бывшего наставника "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино и тренера резервной команды "Реала" — "Кастильи" Рауля Гонсалеса. Президент "Реала" Флорентино Перес считает Рауля идеальной кандидатурой.

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Что касается Почеттино, то он хочет получить долгосрочный контракт, благодаря которому он будет чувствовать себя защищённым. В этом случае специалист смог бы получить всю зарплату до конца контракта. Впрочем, политика "Реала" заключается в том, чтобы выплачивать уволенным тренерам только ту часть зарплаты, которая осталось до конца текущего сезона, а также за последний год контракта.

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В статье: Реал (Мадрид)
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Комментарии (4)
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Кююмалайнен (Київ)
22.10.2020 в 18:58
Если тренер может довести команду до такого плачевного состояния как вчерашний Реал, его нужно гнать мокрыми тряпками. Вчера они бы не устояли ни против Колоса, ни против Ингульца, на поле были пляжники-любители.
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
22.10.2020 в 18:49
Есть Вальверде и Сетьен. Они точно будут рвать .опу)))
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Djibouti (Djibouti)
22.10.2020 в 18:35
Кента надо выдвигать
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Djibouti (Djibouti)
22.10.2020 в 18:35
Алиева бы взяли, Панков мог бы подсуетиться
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