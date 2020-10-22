Барселона - Реал. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

На неделе обе команды провели матчи Лиги чемпионов – с совершенно разными результатами. Если "Барса" дома разгромила "Ференцварош", то "Реал" также на своем поле уступил донецкому "Шахтеру". На игру и стартовые составы обеих грандов Ла Лиги имел влияние тот факт, что в субботу, 24-го октября, им предстоит сыграть между собой в чемпионате.

Поединок начнется в 17:00. Прямая онлайн видеотрансляция в Украине – платформа MEGOGO. Текстовая онлайн трансляция состоится в матч-центре UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>.

Где еще смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 7-го тура Ла Лиги "Барселона" - "Реал"?