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Барселона - Реал. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
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Барселона - Реал: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24.10.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Барселона - Реал. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
UA-Футбол
Новина українською

На неделе обе команды провели матчи Лиги чемпионов – с совершенно разными результатами. Если "Барса" дома разгромила "Ференцварош", то "Реал" также на своем поле уступил донецкому "Шахтеру". На игру и стартовые составы обеих грандов Ла Лиги имел влияние тот факт, что в субботу, 24-го октября, им предстоит сыграть между собой в чемпионате.

Поединок начнется в 17:00. Прямая онлайн видеотрансляция в Украине – платформа MEGOGO. Текстовая онлайн трансляция состоится в матч-центре UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>.

Где еще смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 7-го тура Ла Лиги "Барселона" - "Реал"?

  • Канада - beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada;
  • Чехия - Digi Sport 1, DIGI GO;
  • Франция - Free, beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT;
  • Польша - nc + GO, Canal + 4K Ultra HD, Eleven Sports 1 Poland, Canal + Sport Online, Canal + Premium;
  • Словакия - DIGI GO, Digi Sport 1,
  • Словения - SportKlub 1 Slovenia;
  • Испания - Movistar Laliga 1, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga, Mitele Plus, Movistar +;
  • Турция - Spor Smart D-Smart GO;
  • Великобритания - Premier Player HD, LaLigaTV.

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
Как смотреть видеотрансляцию на 1xBet?
  1. Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
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В статье: Барселона Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Где смотреть футбол
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