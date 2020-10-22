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Барселона - Реал. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Барселона - Реал: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24.10.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
На неделе обе команды провели матчи Лиги чемпионов – с совершенно разными результатами. Если "Барса" дома разгромила "Ференцварош", то "Реал" также на своем поле уступил донецкому "Шахтеру". На игру и стартовые составы обеих грандов Ла Лиги имел влияние тот факт, что в субботу, 24-го октября, им предстоит сыграть между собой в чемпионате.
Поединок начнется в 17:00. Прямая онлайн видеотрансляция в Украине – платформа MEGOGO. Текстовая онлайн трансляция состоится в матч-центре UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>.
Где еще смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 7-го тура Ла Лиги "Барселона" - "Реал"?
- Канада - beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada;
- Чехия - Digi Sport 1, DIGI GO;
- Франция - Free, beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT;
- Польша - nc + GO, Canal + 4K Ultra HD, Eleven Sports 1 Poland, Canal + Sport Online, Canal + Premium;
- Словакия - DIGI GO, Digi Sport 1,
- Словения - SportKlub 1 Slovenia;
- Испания - Movistar Laliga 1, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga, Mitele Plus, Movistar +;
- Турция - Spor Smart D-Smart GO;
- Великобритания - Premier Player HD, LaLigaTV.
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.
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