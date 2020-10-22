Зидан изменил взгляды? Реал может досрочно вернуть Себальоса из Арсенала

Уже второй сезон Дани Себальос проводит в "Арсенале". Зинедин Зидан не ценил полузащитника и не хотел ставить его в состав.

Однако все меняется. По данным Don Balon, "сливочные" рассматривают возможность досрочного возращения полузащитника зимой. Он должен будет усилить команду при отсутствии полноценных трансферов.

В этом сезоне Себальос провел пять матчей и смог отдать одну голевую передачу.