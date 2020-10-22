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Зидан изменил взгляды? Реал может досрочно вернуть Себальоса из Арсенала
Уже второй сезон Дани Себальос проводит в "Арсенале". Зинедин Зидан не ценил полузащитника и не хотел ставить его в состав.
Однако все меняется. По данным Don Balon, "сливочные" рассматривают возможность досрочного возращения полузащитника зимой. Он должен будет усилить команду при отсутствии полноценных трансферов.
В этом сезоне Себальос провел пять матчей и смог отдать одну голевую передачу.
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hardcorepwnz (Украина)
23.10.2020 в 00:08
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