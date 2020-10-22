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Зидан изменил взгляды? Реал может досрочно вернуть Себальоса из Арсенала

Испания
(2 голосов)
Зидан изменил взгляды? Реал может досрочно вернуть Себальоса из Арсенала
UA-Футбол
Новина українською

Уже второй сезон Дани Себальос проводит в "Арсенале". Зинедин Зидан не ценил полузащитника и не хотел ставить его в состав.

Однако все меняется. По данным Don Balon, "сливочные" рассматривают возможность досрочного возращения полузащитника зимой. Он должен будет усилить команду при отсутствии полноценных трансферов.

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В этом сезоне Себальос провел пять матчей и смог отдать одну голевую передачу.

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В статье: Арсенал (Лондон) Реал (Мадрид) Даниель Себальос
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Комментарии (1)
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hardcorepwnz (Украина)
23.10.2020 в 00:08
Пока в команде сидят свидетели 3 ЛЧ, кого ни возвращай, это будет бесполезно. Взять Рамоса, Марсело, Варана, Модрича, Крооса, Бензема, Начо, Асенсио, Васкеса и Зидана поблагодарить, и отправить в свободное плавание. На их место вернуть всех отданных в аренды и продажи с правом обратного выкупа и начинать строить новую команду во главе с новым тренером. А эти товарищи себя изжили еще 3 года назад, ничего нового здесь не будет.
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