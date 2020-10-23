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L'Équipe: Эль-Класико и матч с Боруссией М определят судьбу Зидана в мадридском Реале
Сначала боготворят, а затем готовы выкинуть?
У наставника "Реала" Зинедина Зидана есть два матча, чтобы исправить текущую ситуацию в команде – об этом сообщает французское издание L'Équipe.
По информации источника, судьбу Зидана в клубе определят матч с "Барселоной" в Ла Лиге и поединок с "Боруссией М" в Лиге чемпионов. Также отмечается, что Флорентино Перес готов заменить Зинедина либо Маурисио Почеттино, либо Раулем Гонсалесом.
Напомним, "сливочные" проиграли два последних матча – "Кадису" (0:1) в чемпионате Испании и донецкому "Шахтеру" (2:3) в Лиге чемпионов. Эль-Класико с "Барселоной" состоится 24 октября на "Камп Ноу", против немецкой команды в ЛЧ "Реал" сыграет 27 числа текущего месяца.
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