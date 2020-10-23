Пике пошел на снижение половины своей зарплаты в Барселоне

Стали известны условия, на которых игрок "Барселоны" Жерар Пике договорился с руководством клуба о продлении трудового договора. Испанец согласился на понижение зарплаты на 50% до конца текущего сезона.

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По информации Sport.es и AS, Клеман Лангле, Френки Де Йонг и Марк-Андре Тер Штеген пошли на 30-процентное понижение окладов. Каталонский клуб вынужден идти на подобные меры ввиду коронакризиса.

Напомним, футболисты продлили контракты с "Барселоной" на этой неделе.