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Барселона - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионат Испании
Барселона - Реал: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 24.10.2020 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Классическое испанское противостояние в последнее время не радовало зрителей яркими матчами. Предыстория этого поединка тоже не наталкивает на мысли о том, что будет яркий футбол. С другой стороны, и "Реал", и "Барселона" прижаты к стенке, поэтому могут сыграть от ножа.
Как будет на самом деле? Узнаем в субботу, 24-го октября, начиная с 17:00. Прямая онлайн видеотрансляция в Украине – на платформе MEGOGO. Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча –
Здесь же смотрим прямую онлайн трансляцию. Сигнал предоставленный платформой MEGOGO.
Трансляция этого и других матчей чемпионатов Англии, Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.
При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первый месяц подписки на пакет Оптимальный будет стоить всего одну гривну, далее – 97 грн. в месяц.
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