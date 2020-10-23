Барселона - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионат Испании

Классическое испанское противостояние в последнее время не радовало зрителей яркими матчами. Предыстория этого поединка тоже не наталкивает на мысли о том, что будет яркий футбол. С другой стороны, и "Реал", и "Барселона" прижаты к стенке, поэтому могут сыграть от ножа.

Как будет на самом деле? Узнаем в субботу, 24-го октября, начиная с 17:00. Прямая онлайн видеотрансляция в Украине – на платформе MEGOGO. Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – от Игоря Семйона >>>.

Здесь же смотрим прямую онлайн трансляцию. Сигнал предоставленный платформой MEGOGO.

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