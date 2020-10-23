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Пике: Почему Хави, Гвардиола, Пуйоль не работают в Барселоне? Что-то пошло не так
Защитник "Барселоны" - о желании Месси уйти из клуба
Защитник
- В тот период мы с Лео особо не пересекались, это очень личное решение. Помню только одно сообщение, которое отправил ему: "Лео, всего год, потом придут новые люди".
Лео как никто другой заслуживал право сделать выбор, и если он считал, что надо уходить, то… Я бы на месте президента повел себя иначе. Ты просто обязан прийти к договоренности с игроком, который за эти 16 лет столько дал клубу.
Но как вообще дошло до того, что лучший игрок в истории просыпается однажды утром и отправляет бюрофакс, посчитав, что его не слушают? Что вообще происходит? Лео многое заслужил. Новый стадион должны назвать в его честь.
Мы должны беречь наших людей, не дискредитировать их. Меня удивляет то, что такие люди, как Гвардиола, Хави, Пуйоль и Вальдес, не работают в клубе. Что-то пошло не так", – сказал Пике в интервью La Vanguardia.
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