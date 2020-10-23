Барселона – Реал. АУДИО онлайн трансляция Эль-Класико

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 7-го тура чемпионата Испании между каталонской "Барселоной" и мадридским "Реалом".

В таблице Примеры наблюдается высокая плотность ввиду рваного графика команд – "сине-гранатовые" пока не входят в ТОП-5 лучших команд страны в текущем розыгрыше, ведь сыграли всего 4 встречи из 6 возможных. Однако уже на выходных "Барселона" может сильно изменить ситуацию.

Готов ли психологически "Реал" к Эль-Класико? Нервничает ли Зинедин Зидан перед ответственным поединком? Что приготовит Рональд Куман на важный матч и сможет ли его не провалить? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 24 октября – в 16:55 по киевскому времени.