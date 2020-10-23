Серхио Рамос сыграет в матче Барселона — Реал

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан сообщил об участии защитника Серхио Рамоса в предстоящем матче 7-го тура испанской Примеры с "Барселоной".

"Серхио – наш лидер и капитан, и мы не собираемся рисковать им. Он восстановился и будет с нами. Необходимо, чтобы Серхио был готов на сто процентов, и сейчас это как раз так", — приводит слова Зидана Marca.

Матч "Барселона" – "Реал" состоится завтра, 24 октября, на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:00. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хуаном Мунуэрой.