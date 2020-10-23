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Пике: Возмутительно, что клуб тратит деньги на оскорбления своих игроков

Испания
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Жерар определенно прав

Пике: Возмутительно, что клуб тратит деньги на оскорбления своих игроков
Новина українською

Центральный защитник "Барселоны" Жерар Пике возмутился кампанией по дискредитации бывших и действующих игроков команды, которую развернул президент клуба Хосеп Бартомеу руками ботов.

Cadena SER еще весной обнаружила 13 подставных аккаунтов, которые за клубные деньги занимались выгораживанием Бартомеу и оскорблениями тех, кто его критиковал. Среди последних были Хави, Месси и сам Пике.

"То, что произошло, возмутительно. Клуб тратил деньги на критику нас, своих футболистов", - цитирует Пике La Vanguardia.

"Как игроку "Барселоны" мне было ужасно неприятно узнать, что мой клуб тратит деньги, которые другой рукой просит у нас, на оскорбления не только людей, ранее имевших отношение к "Барселоне", но и тех, кто сейчас здесь".

Ранее Жерар Пике продлил с каталонцами контракт до 2024 года с резким сокращением зарплаты в текущем сезоне из-за накрывшего клуб финансового кризиса.

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В статье: Барселона Жозеп Бартомеу Жерар Пике
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Источник:
Football Espana https://www.football-espana.net/2020/10/23/gerard-pique-blasts-barcelona-board-it-is-outrageous-that-the-club-has-spent-money-criticising-us

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