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Зидан - все? Реал вышел на Почеттино после поражения от Шахтера

Испания
(1 голосов)

В Мадриде грядут перемены

Зидан - все? Реал вышел на Почеттино после поражения от Шахтера
Новина українською

Два подряд сенсационных домашних поражения от "Кадиса» (0:1) и "Шахтера» (2:3) заставили руководство мадридского "Реала» принять меры.

Onda Cero пишет, что "Сливочные» переговорили с Маурисио Почеттино, которому интересен вариант с "Реалом», но пока об обязательствах и, тем более, контракте речь не идет.

Дело в том, что мадридцы не хотят своими руками выгонять Зинедина Зидана. Его в клубе очень уважают за то, что он сделал как игрок и как тренер, поэтому как минимум до Нового года отставки не будет. А вот сам француз, по мнению раздевалки, может уйти уже скоро.

Источник уверен, что многое решит предстоящее Эль Класико. Если "Реал» и здесь проиграет, то Зидан может сам подать в отставку. Держаться за пост без надежды улучшить результаты он якобы не намерен.

Напомним, Зидан с "Реалом» выиграл минувший розыгрыш Примеры, а в Лиге чемпионов выбыл на стадии 1/8 финала от "Ман Сити». В 5 турах нового чемпионата "Сливочные» набрали 10 очков.

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В статье: Зинедин Зидан Маурисио Почеттино Реал (Мадрид)
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Источник:
Onda Cero https://www.ondacero.es/programas/transistor/audios-podcast/entrevistas/la-llamada-del-real-madrid-a-pochettino-aunque-a-zidane-no-lo-van-a-cesar-en-ningun-caso_202010235f92110624081b0001c26a6d.html?so=so%3Asour-twitter%3Acn-eltransistor

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Комментарии (1)
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scorpius (Ck)
23.10.2020 в 19:56
А вот это уже интересно
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