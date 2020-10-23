Зидан - все? Реал вышел на Почеттино после поражения от Шахтера

Два подряд сенсационных домашних поражения от "Кадиса» (0:1) и "Шахтера» (2:3) заставили руководство мадридского "Реала» принять меры.

Onda Cero пишет, что "Сливочные» переговорили с Маурисио Почеттино, которому интересен вариант с "Реалом», но пока об обязательствах и, тем более, контракте речь не идет.

Дело в том, что мадридцы не хотят своими руками выгонять Зинедина Зидана. Его в клубе очень уважают за то, что он сделал как игрок и как тренер, поэтому как минимум до Нового года отставки не будет. А вот сам француз, по мнению раздевалки, может уйти уже скоро.

Источник уверен, что многое решит предстоящее Эль Класико. Если "Реал» и здесь проиграет, то Зидан может сам подать в отставку. Держаться за пост без надежды улучшить результаты он якобы не намерен.

Напомним, Зидан с "Реалом» выиграл минувший розыгрыш Примеры, а в Лиге чемпионов выбыл на стадии 1/8 финала от "Ман Сити». В 5 турах нового чемпионата "Сливочные» набрали 10 очков.