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Куман: Реал проиграл два матча подряд, но это ничего не значит
А если три матча?
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман посетил пресс-конференцию накануне матча против "Реала".
"Реал" - команда очень опытная, они выйдут на поле, чтобы победить. На оба клуба всегда оказывают очень сильное давление. Да, мадридцы проиграли два последних матча, однако сейчас это ничего не значит.
На данный момент, я готов к любому давлению со стороны. "Эль-Классико" - матч, в котором многое решают детали. Ожидаем, что "Реал" сыграет компактно сзади, особенно если на поле выйдет Рамос.
Нам точно не будет хватать публики на таком матче. Надеюсь, что они смогут вскоре вернуться на стадион", - заявил голландский тренер.
Отметим, что UA-Футбол проведет аудио трансляцию поединка.
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