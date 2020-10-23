Полузащитник Барселоны мотивирован одержать первую победу над Реалом

Игрок "Барселоны" Френки де Йонг рассказал о своем настрое перед встречей против "Реала".

"Впереди очень сложная игра. "Реал" - отличная команда, но мы уверены в своих силах. Уже завтра я хочу впервые ощутить эмоции после победы в "Эль-Классико", - приводит слова полузащитника Sports.es.

Френки де Йонг официально стал игроком "Барселоны" летом 2019-го. Принял участие в двух играх против "Реала"- ничья и поражение.

Отметим, что UA-Футбол проведет аудио трансляцию поединка.