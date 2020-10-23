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Полузащитник Барселоны мотивирован одержать первую победу над Реалом

Испания
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Голландец в главном матче Испании еще не побеждал

Полузащитник Барселоны мотивирован одержать первую победу над Реалом
UA-Футбол
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Игрок "Барселоны" Френки де Йонг рассказал о своем настрое перед встречей против "Реала".

"Впереди очень сложная игра. "Реал" - отличная команда, но мы уверены в своих силах. Уже завтра я хочу впервые ощутить эмоции после победы в "Эль-Классико", - приводит слова полузащитника Sports.es.

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Френки де Йонг официально стал игроком "Барселоны" летом 2019-го. Принял участие в двух играх против "Реала"- ничья и поражение.

Отметим, что UA-Футбол проведет аудио трансляцию поединка.

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) Френки де Йонг Барселона - Реал
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