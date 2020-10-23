Испания
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Полузащитник Барселоны мотивирован одержать первую победу над Реалом
Голландец в главном матче Испании еще не побеждал
Игрок "Барселоны" Френки де Йонг рассказал о своем настрое перед встречей против "Реала".
"Впереди очень сложная игра. "Реал" - отличная команда, но мы уверены в своих силах. Уже завтра я хочу впервые ощутить эмоции после победы в "Эль-Классико", - приводит слова полузащитника Sports.es.
Френки де Йонг официально стал игроком "Барселоны" летом 2019-го. Принял участие в двух играх против "Реала"- ничья и поражение.
Отметим, что UA-Футбол проведет аудио трансляцию поединка.
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