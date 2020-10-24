Президент Ла Лиги: Если Месси покинет Барсу, то его репутация сильно пострадает

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что репутация Лионеля Месси пострадает, если нападающий "Барселоны" перейдет в другой клуб.

В конце сезона Месси может стать свободным агентом и сменить клуб, однако Тебас спешит предостеречь 33-летнего аргентинца.

"Нам посчастливилось наслаждаться им так много лет, и Месси должен очень тщательно подумать о том, что он будет делать дальше. Если Месси покинет "Барселону", его репутация, которую он заслужил к настоящему моменту, очень сильно пострадает.

Это правда, что на стороне он может получить более выгодное предложение в финансовом отношении, но я думаю, он должен держаться за ту репутацию, которую создавал более 20 лет", — сообщил Тебас AFP.