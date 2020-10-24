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Фати стал самым молодым автором гола в истории Эль Класико
Этот гол Ансу стал 400-м в матчах между "Реалом" и "Барсой"
В матче 7-го тура чемпионата Испании каталонская "Барселона" принимает мадридский "Реал".
На 8-й минуте встречи в составе "сине-гранатовых" голом отметился вингер Ансу Фати. Юный испанец замкнул фланговую передачу левого защитника Жорди Альбы.
Таким образом, Фати стал самым молодым автором гола в истории "эль класико" - в возрасте 17 лет и 359 дней. Раньше это достижение принадлежало бывшему нападающему "Реала" Раулю, который отличился в матче против "Барсы" в возрасте 18 лет и 95 дней.
Также этот гол молодого вингера стал 400-м в истории противостояний между "Барселоной" и "Реалом". 300-й гол в "эль класико" принадлежит Луису Энрике, 200-й - Бернду Шустеру, а 100-й мяч - Сезару Родригесу.
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