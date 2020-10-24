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Примера. 7-й тур. Барселона - Реал 1:3. Взбучка от Шахтера дала эффект, или В традициях Зидана
Эль-Класико - за мадридцами
Барселона. Стадион "Камп Ноу"
"Барселона" - "Реал" 1:3
Голы: Анссумане Фати 8 - Федерико Вальверде 5, Серхио Рамос 63 (пен.), Лука Модрич 90
"Барселона": Нето, Сержиньо Дест, Херард Пике, Клеман Лангле, Серхио Бускетс (Усман Дембеле 82), Филиппе Коутиньо, Лионель Месси, Педри (Тринкао 82), Хорди Альба (Мартин Брайтвайт 87), Френки де Йонг, Анссумане Фати (Антуан Гризманн 82)
"Реал": Тибо Куртуа, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Хосе Игнасио Начо (Лукас Васкес 43), Тони Кроос, Карим Бензема, Карлос Каземиро, Федерико Вальверде (Лука Модрич 69), Ферлан Менди, Марко Асенсио (Родриго Силва 81), Винисиус Жуниор
Предупреждения: Клеман Лангле 29, Хорди Альба 62, Лионель Месси 90+1 - Карлос Каземиро 19, Хосе Игнасио Начо 37
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