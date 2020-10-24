Примера. 7-й тур. Барселона - Реал 1:3. Взбучка от Шахтера дала эффект, или В традициях Зидана

Какая разница, через полминуты упал или нет. Лангле не дал Рамосу выпрыгнуть на мяч, чистое пенальти. А что касается момента с Месси, там Каземиро сначала выбил мяч, а потом уже коснулся ног, то есть он уже не был под владением Месси. По новым правилам это не нарушение.