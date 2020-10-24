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Примера. 7-й тур. Барселона - Реал 1:3. Взбучка от Шахтера дала эффект, или В традициях Зидана

Испания
(1 голосов)

Эль-Класико - за мадридцами

Примера. 7-й тур. Барселона - Реал 1:3. Взбучка от Шахтера дала эффект, или В традициях Зидана
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Барселона. Стадион "Камп Ноу"
"Барселона" - "Реал" 1:3
Голы: Анссумане Фати 8 - Федерико Вальверде 5, Серхио Рамос 63 (пен.), Лука Модрич 90

"Барселона": Нето, Сержиньо Дест, Херард Пике, Клеман Лангле, Серхио Бускетс (Усман Дембеле 82), Филиппе Коутиньо, Лионель Месси, Педри (Тринкао 82), Хорди Альба (Мартин Брайтвайт 87), Френки де Йонг, Анссумане Фати (Антуан Гризманн 82)

"Реал": Тибо Куртуа, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Хосе Игнасио Начо (Лукас Васкес 43), Тони Кроос, Карим Бензема, Карлос Каземиро, Федерико Вальверде (Лука Модрич 69), Ферлан Менди, Марко Асенсио (Родриго Силва 81), Винисиус Жуниор

Предупреждения: Клеман Лангле 29, Хорди Альба 62, Лионель Месси 90+1 - Карлос Каземиро 19, Хосе Игнасио Начо 37

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В статье: Зинедин Зидан Барселона Реал (Мадрид) Барселона - Реал
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Комментарии (21)
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Algrab (Костопiль)
24.10.2020 в 19:07
Згідно супутникових даних в районі Монреалю був зафіксований короткочасний, але потужний спалах...Проводиться розслідування даної події...
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+1
-1
йоперний театр (Наш футбол)
24.10.2020 в 19:07
Поздравляю Реал.
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0
0
Зеюзикбасс (Кривой Рог)
24.10.2020 в 19:06
Лобковая вошь в слезах и соплях.
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+1
-1
avatar
Spokoyno (Киев)
24.10.2020 в 19:05
Зносять Мессі... так тикнувши в м'яч і суддя навіть не передивлявся! А це друга жовта і понад ШЕСТЬДЕСЯТ хвилин у більшості та пенальті! Так не на всі СТО, утім відсотків на СЕМДЕСЯТ тягне. Другий суперечливий момент Рамос з Лангле штовхаються і Серхіо через півмінути, як Клеман відпустив його футболку... падає і арбітр "засуджує господарів" мабуть за їх сепаратні вихідки Це все що потрібно знати про Ла Лігу. І як я вже писав, коли гра не йде, а особливо коли її нема, то лояльність рефері до суперників приносить КАТАСТРОФІЧНІ наслідки!
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0
-5
avatar
hardcorepwnz (Украина)
24.10.2020 в 19:07
Какая разница, через полминуты упал или нет. Лангле не дал Рамосу выпрыгнуть на мяч, чистое пенальти. А что касается момента с Месси, там Каземиро сначала выбил мяч, а потом уже коснулся ног, то есть он уже не был под владением Месси. По новым правилам это не нарушение.
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0
0
аалекс ( Крым)
24.10.2020 в 19:05
Мадрид с заслуженной победой. Неплохой матч, но нужно признать, что без Роналду эль-классико уже не то.
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+2
-1
dmitroj88
24.10.2020 в 19:02
Какое же днище барса. Защитник Рамос продуктивнее атакующего и распиареного полтораметрового аргентинского бревна.
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+5
-1
metall5291 (Kharkiv)
24.10.2020 в 19:01
Не буду скрывать - приятно. Спасибо Шахтеру да и Кадису. Зидану отступать было просто некуда. Всех Реалистов - с победой. Всем остальным (и нам тоже) - болеть только на матчах.
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+2
0
Algrab (Костопiль)
24.10.2020 в 19:02
Ответить
+1
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
24.10.2020 в 19:08
Приятно. Отлично сыграли, в первом тайме задорно, Вальверде был просто везде. Во втором выстояли и в конце похоронили.
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0
0
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
24.10.2020 в 19:01
Програти такому Реалу. Це точно гра у піддавки. Хоча може Реал забив на матч з Кадісом і Шахтарем, а цілковито готувався до матчу з Барсою і це того було варте.
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+3
0
Ol-g (Одесса)
24.10.2020 в 19:00
Реал нестабилен, время покажет. Барсе зимой лучше пригласить Хави.
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0
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
24.10.2020 в 18:59
даже в полуразобранном виде бланкос всегда насуют аналоне. Hala Madrid!
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+2
-3
avatar
scorpius (Ck)
24.10.2020 в 18:58
Таки рано сливочных хоронить. Зизу тот еще стратег - пожертвовал ЛЧ ради классико. А Барса что? Без Суареса тяжко?
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+4
0
Algrab (Костопiль)
24.10.2020 в 19:01
Тяжкувато, однако...
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0
0
аалекс ( Крым)
24.10.2020 в 19:08
Ну свое 10е место они уверенно держат
0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
24.10.2020 в 18:58
Зараз знову барсодрочери затягнуть свою мантру про Перефсьокупіл, ВАР, суддів...
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+5
-2
Algrab (Костопiль)
24.10.2020 в 19:00
А пенальті то був чистий... Ставив на 2-1, але 3-1 ще краще!
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+1
0
Algrab (Костопiль)
24.10.2020 в 18:57
Рамос- Монстр!!! Модріч- Монстр!!! Реал- Монстри!!!
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+3
-1
oda1979 (Запорожье)
24.10.2020 в 18:56
Алени снова соснули. Теперь у никакого РМ.
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+5
-2
prockop4uck (Киев)
24.10.2020 в 18:55
Моська уже наиграл на коричневый мяч или ещё нет?
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+6
-3


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