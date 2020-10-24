Зидан: Мы провели идеальный матч и заработали три очка

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан подвел итоги победы над каталонской "Барселоной" в рамках 7-го тура Ла Лиги.

"Мы провели идеальный матч и заработали три очка. Теперь нужно восстанавливаться и радоваться победе. Мы будем наслаждаться этим результатом, а потом начнем думать о матче с "Боруссией" во вторник – он уже близко.

Что касается критики, которой мы были подвергнуты в последние дни, то я скажу, что нам следует сохранять спокойствие и играть так, как мы умеем. Она была незаслуженной.

Я рад за игроков, именно они бьются на поле. У команды есть характер. Сегодня мы его проявили. Я горжусь командой, я рад за игроков. Это командная победа, которую мы одержали, проведя идеальный матч", - рассказал Зидан.