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Зидан: Мы провели идеальный матч и заработали три очка

Испания
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Наставник "сливочных" прокомментировал победу над каталонцами

Зидан: Мы провели идеальный матч и заработали три очка
Новина українською

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан подвел итоги победы над каталонской "Барселоной" в рамках 7-го тура Ла Лиги.

"Мы провели идеальный матч и заработали три очка. Теперь нужно восстанавливаться и радоваться победе. Мы будем наслаждаться этим результатом, а потом начнем думать о матче с "Боруссией" во вторник – он уже близко.

Что касается критики, которой мы были подвергнуты в последние дни, то я скажу, что нам следует сохранять спокойствие и играть так, как мы умеем. Она была незаслуженной.

Я рад за игроков, именно они бьются на поле. У команды есть характер. Сегодня мы его проявили. Я горжусь командой, я рад за игроков. Это командная победа, которую мы одержали, проведя идеальный матч", - рассказал Зидан.

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В статье: Зинедин Зидан Эль Класико Барселона Реал (Мадрид) Ла Лига
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