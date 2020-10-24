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Зидан: Мы провели идеальный матч и заработали три очка
Наставник "сливочных" прокомментировал победу над каталонцами
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан подвел итоги победы над каталонской "Барселоной" в рамках 7-го тура Ла Лиги.
"Мы провели идеальный матч и заработали три очка. Теперь нужно восстанавливаться и радоваться победе. Мы будем наслаждаться этим результатом, а потом начнем думать о матче с "Боруссией" во вторник – он уже близко.
Что касается критики, которой мы были подвергнуты в последние дни, то я скажу, что нам следует сохранять спокойствие и играть так, как мы умеем. Она была незаслуженной.
Я рад за игроков, именно они бьются на поле. У команды есть характер. Сегодня мы его проявили. Я горжусь командой, я рад за игроков. Это командная победа, которую мы одержали, проведя идеальный матч", - рассказал Зидан.
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