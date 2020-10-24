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Рамос: Чистый пенальти. Лангле хватал меня, когда я собирался прыгнуть
Капитан "сливочных" подвел итоги победы над "Барсой"
Капитан "Реала" Серхио Рамос поделился мыслями после
Во втором тайм судья назначил пенальти за то, что Лангле схватил Рамоса за футболку в штрафной площадке.
- Мы две команды, которые очень сильны в защите, у нас не так много свободного пространства. Поэтому результат иногда напоминает колесо обозрения.
Мы забили гол и забрали у них мяч - в такой ситуации они страдают больше всего. Во втором тайме мы защищались после второго гола. В целом очень хорошо. Сегодня команда продемонстрировала целеустремленность. Критика не должна навредить нам, нужно следовать своим курсом.
- Что скажете о пенальти?
- Я думаю, это чистый пенальти. Лангле хватал меня, когда я собирался прыгнуть, и это ясно. Несправедливо осуждать рефери Мартинеса Мунуэру за очевидное решение, - рассказал Рамос.
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