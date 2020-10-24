Рамос: Чистый пенальти. Лангле хватал меня, когда я собирался прыгнуть

Капитан "Реала" Серхио Рамос поделился мыслями после победы над каталонской "Барселоной" в рамках 7-го тура Ла Лиги.

Во втором тайм судья назначил пенальти за то, что Лангле схватил Рамоса за футболку в штрафной площадке.

- Мы две команды, которые очень сильны в защите, у нас не так много свободного пространства. Поэтому результат иногда напоминает колесо обозрения.

Мы забили гол и забрали у них мяч - в такой ситуации они страдают больше всего. Во втором тайме мы защищались после второго гола. В целом очень хорошо. Сегодня команда продемонстрировала целеустремленность. Критика не должна навредить нам, нужно следовать своим курсом.

- Что скажете о пенальти?

- Я думаю, это чистый пенальти. Лангле хватал меня, когда я собирался прыгнуть, и это ясно. Несправедливо осуждать рефери Мартинеса Мунуэру за очевидное решение, - рассказал Рамос.