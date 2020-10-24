Рамос хозяйничает на Камп Ноу. Барселона - Реал 1:3. Обзор матча и видео голов

"Барселона" на своем поле уступила "Реалу" в принципиальном поединке чемпионата Испании. Каталонцы пропустили трижды, а в ответ забили только один гол. Неплохо в который раз зарекомендовал себя Фати, но его усилий было мало – "Барсе" почти не помогал Лионель Месси. У "Реала" коллектив выглядел монолитней во главе с Серхио Рамосом.

Смотрите видеообзор матча 7-го тура Ла Лиги "Барселона" - "Реал".

Барселона. Стадион "Камп Ноу"

"Барселона" - "Реал" 1:3

Голы: Анссумане Фати 8 - Федерико Вальверде 5, Серхио Рамос 63 (пен.), Лука Модрич 90