Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рамос хозяйничает на Камп Ноу. Барселона - Реал 1:3. Обзор матча и видео голов
Барселона - Реал ⋉ 1:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 24.10.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол
"Барселона" на своем поле уступила "Реалу" в принципиальном поединке чемпионата Испании. Каталонцы пропустили трижды, а в ответ забили только один гол. Неплохо в который раз зарекомендовал себя Фати, но его усилий было мало – "Барсе" почти не помогал Лионель Месси. У "Реала" коллектив выглядел монолитней во главе с Серхио Рамосом.
Смотрите видеообзор матча 7-го тура Ла Лиги "Барселона" - "Реал".
Барселона. Стадион "Камп Ноу"
"Барселона" - "Реал" 1:3
Голы: Анссумане Фати 8 - Федерико Вальверде 5, Серхио Рамос 63 (пен.), Лука Модрич 90
Популярное сейчас
- Шахтер - Ворскла 1:1. Равенство в неравной битве
- Шевченко объявил расширенный состав сборной на ноябрьские матчи
- Барселона - Реал. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
- Примера. 7-й тур. Барселона - Реал 1:3. Взбучка от Шахтера дала эффект, или В традициях Зидана
- Криштиану Роналду сменил имидж и побрился налысо
- Невеста Владислава Кочергина балует своих поклонников соблазнительными фотосессиями. ФОТО