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Рамос хозяйничает на Камп Ноу. Барселона - Реал 1:3. Обзор матча и видео голов

Испания
(1 голосов)

Барселона - Реал ⋉ 1:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 24.10.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

Рамос хозяйничает на Камп Ноу. Барселона - Реал 1:3. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
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"Барселона" на своем поле уступила "Реалу" в принципиальном поединке чемпионата Испании. Каталонцы пропустили трижды, а в ответ забили только один гол. Неплохо в который раз зарекомендовал себя Фати, но его усилий было мало – "Барсе" почти не помогал Лионель Месси. У "Реала" коллектив выглядел монолитней во главе с Серхио Рамосом.

Смотрите видеообзор матча 7-го тура Ла Лиги "Барселона" - "Реал".

Барселона. Стадион "Камп Ноу"
"Барселона" - "Реал" 1:3
Голы: Анссумане Фати 8 - Федерико Вальверде 5, Серхио Рамос 63 (пен.), Лука Модрич 90

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В статье: Барселона Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Барселона - Реал
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Комментарии (2)
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Dr. House (Подолье)
24.10.2020 в 21:43
Куртуа классный сейв совершил при 1:1 , когда Месси наверняка уже бил. Ну и, нет пенальти , нет и голов у Месси. Совпадение? Не думаю
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+1
-1
Dr. House (Подолье)
24.10.2020 в 21:41
А как Меська гневно ручонкой махнул, когда арбитр указал на точку
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+1
-1


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