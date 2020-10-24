Месси снова стреляет холостыми. Главные цифры Эль Класико

400 - "Барселона" забила 400-й гол в истории Эль Класико. Его провел Ансу Фати после прострела от Жорди Альбы. Чтобы достичь такого показателя, каталонцам понадобилось 245 матчей.

17 - Ансу Фати стал самым молодым автором гола в Эль Класико в ХХI веке. Ему исполнилось лишь 17 лет и 359 дней. Форвард "Барсы" почти на 2 года превзошел предыдущего рекордсмена Винисиуса Жуниора из "Реала", забившего в 19 лет 233 дня.

0 - Зинедин Зидан не проиграл ни единого матча во главе "Реала" на "Камп Ноу" во всех турнирах. Француз 6 раз привозил "Сливочных" в логово заклятого врага и добыл там 3 победы при 3 ничьих. Больше только у Мигеля Муньоса (7 побед)

515 - ровно столько минут не забивает в Эль Класико лучший бомбардир в истории этих матчей Лионель Месси. Всего на счету аргентинца 26 голов в ЭК, но последний раз он забивал "Реалу" еще 6 мая 2018-го.

13 - столько лет не забивал "Реал" с пенальти на "Камп Ноу" в Примере. В марте 2007 года это сделал Рууд ван Нистелрой - и вот сегодня его подвиг повторил Серхио Рамос.

1980 - в этом году "Барса" последний раз проигрывала "Реалу" дома в Примере с разницей в два мяча. Тогда "Сливочные" победили 2:0, теперь 3:1. Целых 40 лет им не удавались уверенные победы на "Камп Ноу".

24 - столько пенальти забил подряд Серхио Рамос без единого промаха во всех турнирах (включая послематчевые). Последнюю осечку капитан "Реала" допустил в мае 2018-го, когда не забил "Севилье"

100 - процентов точных дальних передач выдал сегодня Тони Кроос. Также немец сделал больше всех в "Реале" касаний мяча (90), точных передач (62) и был лучшим на две команды по созданным голевым шансам (5) и отборам (4).