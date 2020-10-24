Примера. 7-й тур. Осасуна огорчила Атлетик, Эйбар переиграл уставшую Севилью

В прошлом туре "Атлетик" победил "Леванте" и немного ослабил то давление, которое обрушилось на тренера команды Гаиска Гаритано. Однако сегодня баски вернулись на исходный уровень - поражение 0:1 от "Осасуны" стало уже шестой "сухой" неудачей басков в крайних восьми турах.

Гаиска Гаритано остается разве что кивать на статистику - "Атлетик" в этом матче действовал активнее и смелее. Тринадцать ударов по воротам и шестьдесят процентов владения мячом не оставляют двусмысленности. Но свой момент баски так и не реализовали. Зато "Осасуна" охотно воспользовалась шансом, возникшим после фола Капы против Кике Барха в штрафной площади. Третий подряд матч памплонцев без пропущенных и семь очков в последних трех турах - неплохая серия.

Проблемы Гаиска Гаритано никуда не исчезли.

Памплона. Стадион "Рейно де Наварра"

"Осасуна" - "Атлетик" 1:0

Гол: Рубен Гарсия 81 (пен.)

"Осасуна": Серхио Эррера, Игнасио Видаль, Хуан Крус, Давид Гарсия, Хони Родригес (Энрике Барха 74), Энрик Галлего (Адриан Лопес 74), Факундо Ронкалья (Роберто Торрес 88), Рубен Гарсия, Ойер Санхурхо, Иньиго Перес, Аридане Эрнандес (Гарсия Унай 29)

"Атлетик": Унай Симон, Ерай Альварес Лопес, Алехандро Беренгер (Хон Моркильо 82), Дани Гарсия, Икер Муньяин (Иньиго Висенте 87), Андер Капа, Рауль Гарсия, Микель Баленсиага (Юри Берчиче 82), Иньиго Мартинес, Унаи Лопес (Ойер Саррага 87), Иньяки Уильямс (Асьер Вильялибре 78)

Предупреждения: Давид Гарсия 16, Ойер Санхурхо 54, Игнасио Видаль 63 - Ерай Альварес Лопес 24, Рауль Гарсия 26

В начале сезона "Севилья" часто вырывала победы благодаря поздним голам. Команда оседлала победную волну еще в прошлом сезоне и долго на ней держалась. Однако отсутствие возможности нормально перевести дыхание в межсезонье сегодня сказывается. Андалусийцы не могут победить уже четыре матча подряд, три последних поединка завершили без забитых голов. Хулен Лопетеги выглядел нервно во время матча с "Эйбаром", но это никак не влияло на игру его подопечных.

На самом деле игра не была ужасной. 21 удар по воротам - это показатель гроссмейстера. 71,5 процента владения мячом также подчеркивают преимущество хозяев. Но лишь трижды игроки "Севильи" сумели потревожить голкипера "Эйбара" - за такую ​​низкую эффективность и поплатились. "Эйбар" традиционно для себя применял высокий прессинг, а в атаке воспользовался свободной зоной, возникшей перед Кике Гарсия. Удобную передачу отдал ему Диоп.

В отличие от "Севильи", у "Эйбара" сформировалась серия без поражений - уже три матча подряд. Для "оружейников" важен этот результат, потому что в стартовых четырех турах команда добыла лишь одно очко.

Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Эйбар" 0:1

Гол: Энрике Гарсия 41

"Севилья": Томаш Вацлик, Серхи Гомес (Лукас Окампос 46), Иван Ракитич (Люк де Йонг 80), Оскар Арнаис (Сусо 70), Хесус Навас, Неманья Гудель, Маркос Акунья, Мунир Эль-Хаддади (Франко Васкес 80), Диего Карлос, Оливер Торрес, Юссеф Эн-Несири (Карлос Фернандес 70)

"Эйбар": Марко Дмитрович, Эстебан Бургос, Серхио Альварес, Такаси Инуи, Паулу Оливейра, Папа Кули Диоп, Энрике Гарсия (Эду Экспозито 73), Анайц Арбилья, Алехандро Посо, Кевин Родригеш (Серхи Энрич 61), Брайан Хиль (Педро Леон 85)

Предупреждения: Кевин Родригеш 44, Эду Экспозито 74, Педро Леон 87