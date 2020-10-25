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Рамос о победе в класико: Нам не стоит зазнаваться
Серхио высказался после игры
Капитан "Реала" Серхио Рамос поделился соображениями после победы над "Барселоной" (3:1) в рамках 6-го тура Ла Лиги.
"Нам следовало объединиться после ужасной недели, но у нас нет времени жалеть себя. В течение сезона переживаешь неудачные моменты, и, к счастью, этот продлился всего неделю. Победа очень хороша для нашего морального духа. Мы счастливы, но давайте продолжать так же. Победа на стадионе вечного соперника всегда очень полезна.
Я провел здесь 16 лет, и одна кризисная неделя в "Реале" – это две игры. Теперь речь идет о победе в трех из трех матчах и о том, чтобы хорошо зарекомендовать себя в Лиге чемпионов.
Мы будем твердо стоять на своем. Нам не стоит зазнаваться, хотя эта победа на вкус как триумф, потому что она добыта на стадионе наших вечных соперников", – цитирует Рамоса Marca.
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